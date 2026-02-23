自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》布朗曾稱布朗尼「不是職業球員」詹姆斯：我們是互相尊重的關係

2026/02/23 12:13

詹姆斯（中）、布朗（右）。（路透）詹姆斯（中）、布朗（右）。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場以89：111不敵塞爾提克，一哥詹姆斯（LeBron James）被問及與綠衫軍主將J.布朗（Jaylen Brown）的關係，他表示，兩人互相尊重，不過也沒忘了提起J.布朗曾對愛子布朗尼（Bronny James）的評價。

塞爾提克今靠J.布朗攻下32分，派理查德（Payton Pritchard）替補轟下6顆三分彈挹注30分，本季2連戰橫掃湖人，也讓詹姆斯的紀錄夜留下遺憾。

詹姆斯賽後被問及與J.布朗的關係表示，「我們一直都是互相尊重的關係，除了他在夏季聯賽對布朗尼說的那些難聽的話以外，除了這件事外，我們的關係還算可以。」

J.布朗曾在2024年夏季聯賽湖人與塞爾提克之戰於場邊觀賽時，被捕捉到向當時的女友、前WNBA球員岡德雷齊克（Kysre Gondrezick）說出：「我不覺得布朗尼是個職業球員。」J.布朗事後在社群分享該影片緩頰，表示父子能一起打球是難得的榮耀，「布朗尼身邊擁有所有成功所需的條件，我很期待見證他的成長。」

詹姆斯今再重提往事，被問及是否還會介意J.布朗當時的言論，他強調，「我們會沒事的，布朗尼還有很長的路要走，不過那是另外一回事了。」

J.布朗本季在塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣下扛起球隊，本季至今繳出生涯最佳的29.2分，詹姆斯也認為J.布朗絕對是能角逐年度MVP的人選，「他繳出非常棒的表現，我不知道為什麼他的名字沒有被提到。」

詹姆斯（右）。（路透）詹姆斯（右）。（路透）

