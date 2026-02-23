MLB》春訓首打席就上演煙火秀！費城人明星重砲滿意第1天表現

史瓦伯本季春訓熱身賽首打席就開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天迎來春訓熱身賽的首場出賽，第1打席就展現重砲本色開轟，讓他賽後受訪時也坦言第1天的狀態還不錯。

史瓦伯擔任先發第2棒指定打擊，1局下半首打席面對海盜先發投手亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft）的內角滑球，一棒扛出右外野大牆之外，擊球初速與距離分別是108.7英里（約174.9公里）與438英尺，用熟悉的全壘打即將到來的棒球季。

請繼續往下閱讀...

談到今天有開轟的表現，史瓦伯在賽後接受訪問時說：「揮棒的感覺不錯，不過當時有風往右外野吹，雖然我不確定這轟需不需要借助風才能出牆，但這確實讓這顆球看起來飛得更遠了。」

史瓦伯今天有3次的打擊機會，除了首打席開轟之外，3局下半遭到觸身球保送，5下則是遭到三振，總計2打數1安打帶有1分打點，「總之是個不錯的第1天。」

下個月將滿33歲的史瓦伯，去年球季打出生涯最佳的表現，首度162場全勤出賽，敲出56發全壘打與132分打點，整體進攻指數（OPS）.928，wRC+152，榮獲國聯全壘打王以及大聯盟打點王兩大殊榮，在年度MVP票選中高居第2，只輸給道奇二刀流巨星大谷翔平。

球季結束後史瓦伯投身自由市場，吸引包括大都會、海盜、家鄉球隊紅人等隊有意延攬，不過最終他仍以5年1.5億美元的合約續留費城人，並在兩天後宣布將加入美國隊征戰世界棒球經典賽。

史瓦伯受訪時也透露自己的休賽季的訓練計劃，他坦言大約在12月初左右才開始訓練，並在1月的第1個星期一開始進行打擊練習，「我以前是那種會很早開始打擊練習，試著讓整個狀態延續下去的人，但隨著時間過去我發現，真正有品質的訓練其實不需要花更多時間。我覺得應該先打好基礎，好好訓練、讓身體進入狀態，而不是一開始就急著上場揮棒。所以，休賽季先把身體狀態準備好再開始進行打擊，但也不需要想太多把事情複雜化。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法