世界盃資格賽》官網點名必看12人盧峻翔上榜 這階段對手中、韓3人入列

盧峻翔（左）、陳盈駿（右）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段賽事本週登場，台灣隊將於26日在主場迎戰南韓，3月1日在菲律賓對決中國。國際籃總（FIBA）世界盃資格賽官網也整理出這階段有機會左右戰局的球員，並列出12名值得關注的好手，台灣隊僅桃園領航猿「夜王」盧峻翔一人入列，這階段對手南韓陣中的李賢重、李政玹和中國胡金秋也在榜上。

台灣隊這次小組賽和日本、中國和南韓同組，但上階段對日本吞下2連敗，這階段分別要碰上南韓、中國力拚開胡。台灣隊這次由4名旅外好手領軍出擊，包含陳盈駿、林庭謙、劉錚和旅日的游艾喆，台灣職籃方面則有盧峻翔、馬建豪、高錦瑋等人。

官網評選出這階段比賽中值得關注的12名球員，台灣隊僅盧峻翔入列。官網指出，台灣隊在第一階段第二場比賽為日本隊帶來不小威脅，直到第四節才被拉開，打出競爭力。盧峻翔在過去兩場對日本的比賽中平均繳出16.5分、6籃板，但比較不理想的是三分球命中率僅20%，內文指出，倘若他能在這階段找到外線手感，他有機會在接下來兩戰平均貢獻20分。

至於這階段對手南韓和中國共有3名球員入選。南韓在上階段對中國二連勝，李賢重表現關鍵，他在首戰飆進9顆三分球、豪取33分，第二戰也有20分、6籃板演出，表現相當穩定，這階段肯定也是左右戰局的關鍵球員。

另一名入選的南韓球員為李政玹，上階段比賽他趁著中國球員加強對李賢重看防之際，把握出手機會，在第二場和中國一戰飆進6顆三分球，進帳24分。預料在第二階段李賢重肯定也會是對手嚴加看守對象，李政玹能否把握機會也是關鍵。

中國隊入選的則是28歲、210公分的胡金秋，他在前一階段場均得到14分，效率值也達到了15.5，對於亟欲尋求首勝的中國隊而言，他的火力至關重要。

