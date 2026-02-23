美男子冰球擊敗加拿大奪金 白宮發圖翻舊帳狠酸杜魯道

白宮在男子冰球奪金後，第一時間在X平台上發圖狠酸加拿大跟前總理杜魯道。（圖擷自白宮X）

〔即時新聞／綜合報導〕冬季奧運重頭戲，男子冰球決賽，美國在延長賽以2比1擊敗加拿大，時隔46年再奪金牌。美國白宮第一時間在X平台上發圖狠酸加拿大跟前總理杜魯道（Justin Trudeau），引發網友熱議。

美國奧運男子冰球隊延長賽2:1力克宿敵加拿大隊，時隔46年再奪奧運金牌；上次美國男子冰球在東奧奪金要追溯到1980年的寧靜湖（Lake Placid）冬奧，國在當年決賽爆冷擊敗原本被看好的強敵蘇聯奪金，創造「冰上奇蹟」（Miracle on Ice）。

白宮在男子冰球奪金後，第一時間在X平台上發圖狠酸加拿大跟前總理杜魯道；白宮PO出一隻美國國鳥白頭海鵰壓制加拿大象徵鳥加拿大雁（加拿大鵝）的圖，來回應前加拿大總理杜魯道在去年2月21日的推文。

2025年2月21日，國家冰球聯盟（NHL）舉辦「四國冰球對抗賽」（4 Nations Face-Off），加拿大、美國、瑞典、芬蘭參與，由於當時美國總統川普揚言吞併加拿大以及美加關稅問題，在美加決賽時瀰漫一股政治角力激情。

最終加拿大延長賽3:2擊敗美國，時任加拿大總理杜魯道第一時間X平台發布一篇明顯在批評川普的貼文，他說：「你不能奪走我們的國家，你也不能奪走我們的比賽。」而隨著美國在東奧擊敗加拿大奪金，再次被白宮拿來回擊，吸引近萬留言。

