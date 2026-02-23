自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

美男子冰球擊敗加拿大奪金 白宮發圖翻舊帳狠酸杜魯道

2026/02/23 13:04

白宮在男子冰球奪金後，第一時間在X平台上發圖狠酸加拿大跟前總理杜魯道。（圖擷自白宮X）白宮在男子冰球奪金後，第一時間在X平台上發圖狠酸加拿大跟前總理杜魯道。（圖擷自白宮X）

〔即時新聞／綜合報導〕冬季奧運重頭戲，男子冰球決賽，美國在延長賽以2比1擊敗加拿大，時隔46年再奪金牌。美國白宮第一時間在X平台上發圖狠酸加拿大跟前總理杜魯道（Justin Trudeau），引發網友熱議。

美國奧運男子冰球隊延長賽2:1力克宿敵加拿大隊，時隔46年再奪奧運金牌；上次美國男子冰球在東奧奪金要追溯到1980年的寧靜湖（Lake Placid）冬奧，國在當年決賽爆冷擊敗原本被看好的強敵蘇聯奪金，創造「冰上奇蹟」（Miracle on Ice）。

白宮在男子冰球奪金後，第一時間在X平台上發圖狠酸加拿大跟前總理杜魯道；白宮PO出一隻美國國鳥白頭海鵰壓制加拿大象徵鳥加拿大雁（加拿大鵝）的圖，來回應前加拿大總理杜魯道在去年2月21日的推文。

2025年2月21日，國家冰球聯盟（NHL）舉辦「四國冰球對抗賽」（4 Nations Face-Off），加拿大、美國、瑞典、芬蘭參與，由於當時美國總統川普揚言吞併加拿大以及美加關稅問題，在美加決賽時瀰漫一股政治角力激情。

最終加拿大延長賽3:2擊敗美國，時任加拿大總理杜魯道第一時間X平台發布一篇明顯在批評川普的貼文，他說：「你不能奪走我們的國家，你也不能奪走我們的比賽。」而隨著美國在東奧擊敗加拿大奪金，再次被白宮拿來回擊，吸引近萬留言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中