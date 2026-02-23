MLB》近兩季常遇傷痛來襲 紅人火球王牌加強下半身盼健康完賽

格林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人火球王牌格林（Hunter Greene）近兩個賽季常因受傷影響出賽機會，這也讓他在休賽季針對下半身加強，盼能身體健康完成賽季。

目前26歲的格林以剛猛速球聞名，去年直球均速高達99.5英里（約160.1公里），搭配滑球與指叉球展現強大壓制力，然而上賽季他兩度因腹股溝拉傷進出傷兵名單，導致整季出賽19場寫下新低，不過仍具有宰制力，107.2局送出132次三振，戰績7勝4敗，防禦率2.76，ERA+166。

今年將邁入生涯第5個大聯盟球季，格林透露休賽季時有針對下半身進行加強，「對我來說能夠吃下大量局數，甚至投出更多的三振是很重要，但更重要的是要能盡我所能的上場投球，保持身體健康並完成所有先發任務。」

不只是去年，前年格林也曾受到手肘痠痛傷勢影響，他說：「我身高6呎5吋（約196公分）、體重230磅（約104.3公斤），這龐大的身軀讓我投球時從投手丘落地會有很大的衝能，因此我必須確保健康以及成績都能兼顧，這確實是個漫長的過程，但這是我的工作，我也樂於接受。」

除了格林以外，紅人的先發輪值還包括阿博特（Andrew Abbott）、洛多洛（Nick Lodolo）與辛格（Brady Singer），另外大物新秀勞德（Rhett Lowder）與選秀榜眼伯恩斯（Chase Burns）兩位新星則要競爭5號先發的位子。

談到自家球隊的輪值陣容，格林認為彼此都能互相激勵成長，甚至更直言戰力高到破表，「我們之間的關係很緊密，每個人都具有責任感，我認為這有助於球隊在場上的表現。」

