體育 棒球 MLB

經典賽》辭退加拿大隊的道奇強打佛里曼 愛妻宣布將迎接第4個小孩！

2026/02/23 14:38

佛里曼。（資料照，法新社）佛里曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇強打佛里曼（Freddie Freeman）的愛妻雀兒喜（Chelsea Freeman）今日在社群媒體IG宣布，兩人將迎接第4個小孩。

雀兒喜今天在社群媒體Instagram上發文說，「值得等待，第4個寶寶即將到來，我們的內心已經充滿喜悅。我們非常感謝那位幫助那位很棒的女性，幫助迎接寶寶來到我們生命中，在這個階段中選擇尊重她的隱私。你們覺得...是弟弟還是妹妹？」

2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，原本有機會代表加拿大隊出賽的佛里曼，先前以私人因素卻辭退國家隊。佛里曼很有可能是為了迎接寶寶要照顧家人，因此不打經典賽。

現年36歲的佛里曼本季將迎接大聯盟生涯第17個賽季，去年出賽147場，交出24轟、90分打點，打擊率2成95，整體攻擊指數（OPS）為0.869。

