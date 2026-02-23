自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「很多人對我抱更高期望」將迎第2年的運動家怪物新人表達興奮

2026/02/23 14:49

柯茲。（資料照，美聯社）柯茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年球季繳出怪物般表現的運動家新人王柯茲（Nick Kurtz），面對即將迎來的第2年球季，他坦言相當興奮，並接受很多人對他抱持更高期望。

下個月將滿23歲的柯茲，在2024年選秀以首輪第4順位被運動家指名，在小聯盟展現怪物般的天賦後，隔年立刻站上大聯盟舞台，新人年出賽117場就狂轟36發全壘打，曾繳出單場四響砲的恐怖表現，打擊三圍.290/.383/.619，wRC+是破表的170，球季結束後以全票之姿榮獲美聯新人王。

柯茲在今天對上守護者的熱身賽前受訪談到今年賽季，他表示面對即將到來的第2年球季感到興奮，並大概能預知即將面對的事以及在大聯盟打球的感覺，「我是個很喜歡上場競爭的人，但顯然目前有很多人正關注著我、對我抱持更高的期望，我很樂於接受這些，因為我們全隊都對自己有更高的期待，這是一件好事。」

運動家近兩年與多位年輕的核心主力簽下長約，期盼能在2028年將主場遷移至拉斯維加斯後幫助球隊重返巔峰，而柯茲也坦言很喜歡與他們一起並肩作戰，「我的計畫是能夠待在這裡越久愈好，我最少還會待在這支球隊6年，因此當我想到我們去拉斯維加斯的時候，身邊都是非常熟悉的隊友，還有些我交到的一輩子的好朋友，就覺得特別興奮。」

今天柯茲也迎來今年春訓熱身賽的首次亮相，擔任開路先鋒打第1棒，不過仍在調整狀況，3打數沒有安打進帳且吞1K，球隊最終以0：6不敵守護者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中