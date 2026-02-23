MLB》「很多人對我抱更高期望」將迎第2年的運動家怪物新人表達興奮

柯茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年球季繳出怪物般表現的運動家新人王柯茲（Nick Kurtz），面對即將迎來的第2年球季，他坦言相當興奮，並接受很多人對他抱持更高期望。

下個月將滿23歲的柯茲，在2024年選秀以首輪第4順位被運動家指名，在小聯盟展現怪物般的天賦後，隔年立刻站上大聯盟舞台，新人年出賽117場就狂轟36發全壘打，曾繳出單場四響砲的恐怖表現，打擊三圍.290/.383/.619，wRC+是破表的170，球季結束後以全票之姿榮獲美聯新人王。

柯茲在今天對上守護者的熱身賽前受訪談到今年賽季，他表示面對即將到來的第2年球季感到興奮，並大概能預知即將面對的事以及在大聯盟打球的感覺，「我是個很喜歡上場競爭的人，但顯然目前有很多人正關注著我、對我抱持更高的期望，我很樂於接受這些，因為我們全隊都對自己有更高的期待，這是一件好事。」

運動家近兩年與多位年輕的核心主力簽下長約，期盼能在2028年將主場遷移至拉斯維加斯後幫助球隊重返巔峰，而柯茲也坦言很喜歡與他們一起並肩作戰，「我的計畫是能夠待在這裡越久愈好，我最少還會待在這支球隊6年，因此當我想到我們去拉斯維加斯的時候，身邊都是非常熟悉的隊友，還有些我交到的一輩子的好朋友，就覺得特別興奮。」

今天柯茲也迎來今年春訓熱身賽的首次亮相，擔任開路先鋒打第1棒，不過仍在調整狀況，3打數沒有安打進帳且吞1K，球隊最終以0：6不敵守護者。

