網球》佩古拉貴為富家千金為什麼打網球？鄭欽文問出中國人的困惑

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國名將「富豪千金」佩古拉（Jessica Pegula）出身豪門，近日身家再被中國好手鄭欽文提起，鄭欽文坦言，佩古拉身價驚人卻選擇打網球，是會讓中國人感到疑惑的事。

佩古拉近日在WTA千分等級杜拜女網賽封后，連7站打進4強後終於終結冠軍荒，她去年與女網好手合開Podcast節目，在杜拜參賽期間與搭檔柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）開箱杜拜巧克力時，鄭欽文剛好經過便客串擔任嘉賓，除一同品嚐巧克力外，鄭欽文還提到，佩古拉在中國社群有個綽號叫「大富」，代表非常有錢的人。

鄭欽文表示，「在中國，有些人會疑惑，為什麼這樣一位富家千金要打網球呢？他們會這樣說，是因為網球是一項非常辛苦的運動，為什麼不乾脆去過上流社會的生活呢？」

佩古拉的父親老佩古拉（Terry Pegula）是美國商業大亨，產業跨足石油、天然氣、房地產等，同時也是NFL水牛城比爾、NHL水牛城軍刀隊的老闆，身價超過2千億台幣。

佩古拉當下聽完鄭欽文的說法開朗大笑，在杜拜封后後也再度對選擇網球路給出解釋，「這是我從小就喜歡做的事，那時候與我們家有多少錢、有沒有球隊無關，我在6歲時就想成為世界第一，成為球后、拿下大滿貫冠軍一直都是我的夢想，現在能回頭看並說出我有機會去實現這一切，真的很棒。」

