自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

棒球》經典賽台日大戰 日月潭打造最美應援場挺台灣

2026/02/23 15:29

世界棒球經典賽台日大戰，日月潭伊達邵碼頭廣場將架設大型戶外電視牆全程直播。（資料照）世界棒球經典賽台日大戰，日月潭伊達邵碼頭廣場將架設大型戶外電視牆全程直播。（資料照）

〔記者張協昇／南投報導〕 2026年世界棒球經典賽戰火即將點燃，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）為了讓遊客也能挺台灣，3月6日（五）台日大戰（五）當天傍晚，將在伊達邵碼頭廣場打造全台最美的應援場，邀請全國民眾一起來日月潭湖畔，為台灣隊吶喊集氣加油!

日管處指出，世界棒球經典賽，3月6日將上演台日大戰，這場亞洲宿敵夢幻對決，萬眾矚目，牽動無數人心弦，因此當天特別在伊達邵碼頭廣場，架設大型戶外電視牆全程直播，讓喜愛棒球運動的民眾，能在群山環繞、波光粼粼的湖畔為台灣隊吶喊助威，用最熱血的應援聲把能量傳給台灣英雄。

日管處強調，此次台日大戰直播，將架設高畫質的大型電視牆螢幕，與日月潭的無敵湖景交相輝映，讓球迷在屏息關注每一顆好球及每一次揮擊的同時，也能沐浴在日月潭絢麗的落日霞光中，感受絕無僅有的視覺饗宴。

日管處指出，活動採自由入座、免費入場，中部地區朋友，可於下班後搭乘「台灣好行」日月潭線到場快閃應援；住北部及南部民眾，則建議規劃一趟「挺台灣，PLUS暢遊日月潭」的週末小旅行，於週五晚間享受觀賽激情後順勢留宿，週六、日接著體驗環潭自行車道、搭乘纜車俯瞰潭區美景，為應援球賽熱血之旅畫下完美句點。

世界棒球經典賽台日大戰，日管處貼出公告，將在伊達邵碼頭廣場設置全台最美的應援場。（日管處提供）世界棒球經典賽台日大戰，日管處貼出公告，將在伊達邵碼頭廣場設置全台最美的應援場。（日管處提供）

日管處在伊達邵碼頭廣場舉辦花火節音樂會盛況。（日管處提供）日管處在伊達邵碼頭廣場舉辦花火節音樂會盛況。（日管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中