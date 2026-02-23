棒球》經典賽台日大戰 日月潭打造最美應援場挺台灣

世界棒球經典賽台日大戰，日月潭伊達邵碼頭廣場將架設大型戶外電視牆全程直播。（資料照）

〔記者張協昇／南投報導〕 2026年世界棒球經典賽戰火即將點燃，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）為了讓遊客也能挺台灣，3月6日（五）台日大戰（五）當天傍晚，將在伊達邵碼頭廣場打造全台最美的應援場，邀請全國民眾一起來日月潭湖畔，為台灣隊吶喊集氣加油!

日管處指出，世界棒球經典賽，3月6日將上演台日大戰，這場亞洲宿敵夢幻對決，萬眾矚目，牽動無數人心弦，因此當天特別在伊達邵碼頭廣場，架設大型戶外電視牆全程直播，讓喜愛棒球運動的民眾，能在群山環繞、波光粼粼的湖畔為台灣隊吶喊助威，用最熱血的應援聲把能量傳給台灣英雄。

日管處強調，此次台日大戰直播，將架設高畫質的大型電視牆螢幕，與日月潭的無敵湖景交相輝映，讓球迷在屏息關注每一顆好球及每一次揮擊的同時，也能沐浴在日月潭絢麗的落日霞光中，感受絕無僅有的視覺饗宴。

日管處指出，活動採自由入座、免費入場，中部地區朋友，可於下班後搭乘「台灣好行」日月潭線到場快閃應援；住北部及南部民眾，則建議規劃一趟「挺台灣，PLUS暢遊日月潭」的週末小旅行，於週五晚間享受觀賽激情後順勢留宿，週六、日接著體驗環潭自行車道、搭乘纜車俯瞰潭區美景，為應援球賽熱血之旅畫下完美句點。

世界棒球經典賽台日大戰，日管處貼出公告，將在伊達邵碼頭廣場設置全台最美的應援場。（日管處提供）

日管處在伊達邵碼頭廣場舉辦花火節音樂會盛況。（日管處提供）

