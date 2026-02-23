經典賽》台灣隊警戒！ 南韓隊強投郭彬2局3K無失分、飆155公里

郭彬。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，南韓隊今天在練習賽交手韓華鷹，南韓強投郭彬先發2局無失分，飆出155公里。而南韓強打盧施煥、文保景各貢獻一發兩分砲，南韓隊最後以7比4贏球。

韓媒《體育首爾》報導，郭彬主投2局被敲1安，賞3次三振，沒有丟四死球，最快球速來到155公里。

盧施煥剛與母隊韓華鷹簽下11年總值307億韓元的大約（約新台幣7.3億元），今天在第2局擊出一發兩分砲，這同時也是盧施煥在南韓隊3場練習賽中的首安。

不過，南韓隊左投孫周永後援2局失3分、金榮奎1局失1分，讓南韓隊前6局打完以3比4落後。第7局南韓隊攻下4分逆轉，包含文保景擊出一發兩分彈。朴英賢後援1局無失分守住戰果。（註：南韓隊的練習賽只打7局）

郭彬近年打過2023年經典賽和亞冠賽，以及2024年的世界棒球12強賽。郭彬曾是2024年的韓職勝投王，去年先發19場，交出5勝7敗、防禦率4.20的成績，共投109.1局賞107次三振。

南韓隊在本屆經典賽與日本隊、台灣隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。南韓隊除了與日本之戰外，3月8日與台灣隊的重要戰役，也將是台、韓隊能否晉級的關鍵。

