體育 即時新聞

TPBL》高錦瑋穩定輸出勇奪1–2月MVP 戰神梅克獲最佳外援

2026/02/23 15:21

TPBL1-2月MVP高錦瑋。（聯盟提供）TPBL1-2月MVP高錦瑋。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL今公布 2026 年1–2月最有價值球員（MVP）與最佳外援得主，桃園雲豹後衛高錦瑋憑藉穩定攻防表現榮獲MVP，一月中加盟台北戰神的洋將梅克則以多項亮眼數據與紀錄級演出，獲選為本月最佳外援。

高錦瑋1、2月期間共出賽 9 場，場均繳出 17.9 分、5.4 助攻、4.8 籃板，效率值 19 為本土球員最高，除持續扮演球隊進攻發動機角色外，三分球命中率達 41%，進入二月後，高錦瑋更展現火燙手感，四場賽事場場皆攻下 20分以上，除個人得分能力持續提升外，在關鍵時刻的決策與助攻串聯亦成為球隊進攻端的重要依靠，展現身為後場核心的穩定價值。

票選結果方面，高錦瑋於媒體票選中拿下14張五分票（共16位），球迷票選則獲得 1662 張支持，總得票率以48%居冠，領先丁聖儒（19.9%）與林書緯（19.5%），順利獲選 2026 年1–2月MVP。

TPBL 1-2月最佳外援梅克。（聯盟提供）TPBL 1-2月最佳外援梅克。（聯盟提供）

梅克於一月中旬加盟後迅速融入球隊體系，1、2 月共出賽 5 場即繳出場均31.4分、15.4籃板、3.2助攻、1.4抄截的全能數據，效率值高達34.4，為全聯盟最佳表現，期間更連續四場比賽完成「雙十」成績，展現其在禁區攻守兩端的主宰力。

1月25日梅克攻下32 分、11籃板、7助攻準大三元表現，並於罰球線14投14中，刷新聯盟單場罰球全數命中之最多進球紀錄；2月7日再度繳出單場48分的驚人火力，成功突破聯盟單場得分紀錄，加盟後即刻帶來影響力。

在票選部分，梅克於媒體票選中拿下9張五分票（共16 位），球迷票選則獲得655 張支持，總得票率以33.2%居首，領先馬可（20.3%）與飛米（17.7%），成功獲選 2026 年 1–2 月最佳外援。

