體育 網球

網球》小威廉絲重啟訓練 啟蒙教練評估「必將復出」

2026/02/23 16:06

小威在2022年9月美網女單第3輪敗北後，含淚揮手向觀眾告別。（資料照，路透）小威在2022年9月美網女單第3輪敗北後，含淚揮手向觀眾告別。（資料照，路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕擁有23座大滿貫女單冠軍的美國網球名將小威廉絲（Serena Williams，下稱小威），復出傳聞不斷。她的啟蒙教練馬奇（Rick Macci ）評估，小威正在「全力以赴」訓練，為重返賽場做好準備。

《路透》23日報導，小威在2022年9月美國網球公開賽（US Open）第三輪落敗後離開球場，雖然她當時受訪表示，這不是「退休」而是「進化」（evolution），目的是將重心轉向家庭與個人事業，但外界大多認定統治女網20年的小威正式宣告退休。

然而，國際網球誠信組織（ITIA）的官方紀錄與多方報導顯示，小威已在2025年10月6日重新登錄於「註冊藥檢池」（Registered Testing Pool）中，根據國際網球規定，任何退役球員若想重返職業賽場，必須先重新加入反興奮劑檢測名單，並接受至少6個月的不定期抽檢，合格後方可參賽。

儘管小威在那之後未鬆口將重返網壇，但上個月她在《美國國家廣播公司》（NBC）的「今日秀」節目中迴避有關復出的問題，引起人們揣測。

曾在1990年代初執教小威及胞姊大威廉絲（Venus Williams）的馬奇告訴法國體育媒體《團隊報》（L'Equipe），他相信小威正在為復出做準備，「她正在和很多陪練夥伴（都是男性）一起訓練，還和她在南佛州的好友帕克絲（Alycia Parks）一起打球。所以我對她重出江湖毫不懷疑。我一直覺得她會時不時地復出，和大威一起參加雙打比賽」。

馬奇強調，他認為不僅是雙打，「她（小威）正在全力以赴，如果她不認為自己能和最優秀的選手競爭並贏得比賽，她就不會這麼做了。她百分之百會重返賽場」。

馬奇對現年44歲的小威能否應付巡迴賽的嚴苛賽程毫不懷疑，「問題在於她是否還擁有那種競爭精神，而她正在回答這個問題：她會回歸，因為她骨子裡就是一個競爭者」。

馬奇暗示，小威可能會選擇下個月的印地安泉（Indian Wells）公開賽或邁阿密公開賽來開啟復出之旅，「看看她的狀態如何將會很有意思，露面、打一場表演賽或正式比賽是一回事，但連續幾天都保持高水準發揮又是另一回事」。

