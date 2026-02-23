自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》日本隊慘遭「日本一」軟銀完封！ 森下翔太成唯一敲安國手

2026/02/23 16:04

森下翔太。（資料照，法新社）森下翔太。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕日本隊昨首場對外實戰練習賽以13：3大勝「日本一」軟銀，當時監督井端弘和才坦言不能因此滿足，今天雙方再交手，日本隊就陷入苦戰。日本隊團隊首安直到6局才出現，正式選手僅昨天開轟的森下翔太有安打，終場0:4敗給軟銀。

軟銀投手威風八面，封鎖日本隊打線。先發的洋投史都華（Carter Stewart Jr.）2局送出2次三振、無失分，接手的木村光投1局、東浜巨2局，也都未被擊出任何安打且無失分。

日本隊團隊首安，直到6局上才出現，支援出賽、並非日本隊正式成員的中山禮都，從洋投亞曼達（José Alexander Armenta）手中敲安，但該半局日本隊仍沒能得分。

9局上，源田壯亮在1出局後選到保送，2出局後，森下翔太擊出二壘打，是日本隊此役第2安，也是首支由正式選手擊出的安打，但仲田慶介遭三振，日本隊仍未開張。

幾位日本隊正式成員，今天打擊沒能發揮。其中，先發三壘手佐藤輝明、先發游擊手小園海斗，兩人各單場遭三振2次。

日本隊少數亮點在投手群，因石井大智傷退而遞補進名單的左投隅田知一郎，接替先發1局的篠原響，投2局送出2次三振、無失分。

高橋宏斗、北山亘基各投2局，其中，北山遭柳町達、正木智也安打後，因滾地球掉1分。支援的佐藤柳之介，8局遭秋廣優人擊出3分砲，軟銀擴大比分差。軟銀領先狀況下，雙方協議仍打完9局下，松本裕樹投最後半局，任內投出1保送但無失分。

