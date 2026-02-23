WTT大滿貫》首戰爆冷敗給港韓聯軍 林昀儒/鄭怡靜苦吞開季2連敗

林昀儒（左）、鄭怡靜在混雙16強戰敗給港韓聯軍，無緣8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜今天在2026年WTT新加坡大滿貫賽混雙16強賽，以1:3不敵首次搭檔的港韓聯軍陳顥樺/金娜英，苦吞開季2連敗，無緣晉級8強。

左手持拍的陳顥樺和右手執拍的金娜英雖然是第一次合作，但兩人都具備出色的雙打能力，陳顥樺和直拍橫打的黃鎮廷目前高居男雙世界排名第1；金娜英和南韓隊友柳漢娜則是女雙世界排名第2，臨時獲得遞補的陳金配首輪就有令人印象深刻的演出，他們演出讓2追3的逆轉戲碼，氣走世界排名44的奧地利組合加多斯/波卡諾娃。

去年杜哈世錦賽重新合作的林昀儒/鄭怡靜，上個月在杜哈球星挑戰賽因小林身體狀況不佳，首輪以2:3不敵中國新生代組合陳俊菘/覃予萱，止步16強，今年首勝尚未開胡。

世界排名第6的林昀儒/鄭怡靜首輪輪空，今天對上港韓組合，首局在2:0開局後無謂失誤過多，反被對手以10:7率先聽牌，隨後小林靠著招牌的接發球反手擰化解1個局點，但陳顥樺立刻回敬一記犀利的反手擰，11:8先馳得點。次局，金娜英對於林昀儒的正、反手搶攻無計可施，林鄭配在4平後打出一波7:1的高潮，11:5扳回一城。

關鍵第3局，台灣組合在開局2:5落後下一度追到7:8，決勝時刻陳顥樺連續正手搶攻得手，最終小林接發球也失誤，7:11再度失守。背水一戰的林鄭配第4局展開反攻，取得6:3開局，但港韓聯軍隨後連拿4分反超比數，雙方一路激戰至9平，陳顥樺連續兩記正手搶攻得手，台灣組合9:11飲恨。

