德國賽》明天開戰！周天成、林俊易、麟榤配都出擊拚佳績

周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級300系列德國羽球公開賽明天登場，台灣羽球好手在農曆新年期間已相繼飛到德國，男單台灣一哥周天成、「左手重砲」林俊易都有參賽，另外2024年冠軍李哲輝／楊博軒和世界排名11的王齊麟／邱相榤也要爭取佳績。

BWF巡迴賽在2月1日泰國大師賽落幕，全面休兵3個月，如今在德國開戰，世界排名第7的周天成再度出擊，他曾在2017、2018兩度於德國公開賽稱王，本屆榮膺男單第3種子，首輪對手為愛爾蘭選手阮日。

世界排名12的林俊易在1月勇奪印度公開賽冠軍，這次將以第4種子出擊，32強將對上英格蘭選手黃涵瑞，另外戚又仁、李佳豪、王子維、蘇力揚、廖倬甫也有參戰。

男雙方面，第5種子的「麟榤配」王齊麟／邱相榤在1月缺席亞洲的BWF巡迴賽，如今才要在歐洲迎接本季首站，即將成為新手爸爸的王齊麟希望能打出佳績。至於第7種子李哲輝／楊博軒也要出擊，盼能再次複製2024年奪冠模式。李芳至／李芳任、陳政寬／林秉緯、陳子睿／林煜傑，也都取得32強資格。

女單有邱品蒨、林湘緹、許玟琪、宋碩芸、黃宥薰等參賽，女雙有許雅晴／宋祐媗、胡綾芳／鄭宇倢、張淨惠／楊景惇、陳肅諭／李雨璇、許尹鏸／林芝昀，混雙有楊博軒／胡綾芳、葉宏蔚／詹又蓁、陳政寬／許尹鏸、吳冠勳／李佳馨。

