自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

台日交流賽》王貞治抵台 棒協理事長辜仲諒親自接機

2026/02/23 18:41

王貞治（右）抵達松山機場，棒協理事長辜仲諒親自接機。（中華棒協提供）王貞治（右）抵達松山機場，棒協理事長辜仲諒親自接機。（中華棒協提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕2026年世界棒球經典賽3月即將開打，「世界全壘打王」王貞治在中華棒協理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，將主講「棒球講座」並出席「2026台日棒球國際交流賽」，為台灣棒球界與經典賽台灣隊加油打氣。

王貞治今天下午在旅日台籍醫生郭宗明院長陪同下飛抵台北松山機場，棒協理事長辜仲諒理事長親自接機，王貞治雖已年逾八旬仍精神矍鑠、健步如飛，展現一代棒球名將風範。

長年推動台日棒球交流的王貞治與台灣淵源深厚，不僅擔任中華職棒元年開幕戰開球嘉賓，更多次見證台灣棒球重要時刻，2023年為台北大巨蛋啟用開出歷史性的第一球，他當時也預言，環境造英雄，台北大巨蛋將成為台灣棒球轉捩點，中華隊果也不負眾望於2024年勇奪世界棒球12強賽冠軍，為台灣棒球寫下新頁，如今心繫台灣棒球發展的王貞治再度來台出席一系列棒球活動，別具意義。

依棒協規劃，王貞治將於25日主講棒球講座，與職業、業餘及基層教練與球員分享其面對挫敗與自我淬鍊的經驗。同日及26日亦將出席台日交流賽，向日職福岡軟銀鷹、中職中信兄弟等球隊致意勉勵，並為台灣隊於經典賽前加油打氣，以提早調整備戰節奏、注入贏球信心。

由中國信託商業銀行冠名贊助的台日交流賽，25日起一連4天在台北大巨蛋舉行。對戰組合包括福岡軟銀鷹對中信兄弟、福岡軟銀鷹對台灣隊、北海道日本火腿鬥士對台灣隊，以及北海道日本火腿鬥士對味全龍，一系列賽事不僅深化台日棒球互動，更被視為經典賽前的重要實戰平台。

王貞治（前排右）抵達松山機場，棒協理事長辜仲諒（前排左）親自接機。（中華棒協提供）王貞治（前排右）抵達松山機場，棒協理事長辜仲諒（前排左）親自接機。（中華棒協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中