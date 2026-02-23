自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》熱身賽3/9開打 亞太球場首次「開箱」

2026/02/23 19:20

中職公辦熱身賽。（中職提供）中職公辦熱身賽。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕全新球季即將到來，2026兆豐銀行中華職棒熱身賽將於3月9日正式開打，六隊蓄勢待發，透過季前熱身賽提前暖身，為新賽季做好準備。今年熱身賽賽事規劃以中南部為主，亞太主、副球場也將首度加入熱身賽使用場地，全新球場的啟用成為本次賽事一大焦點。

今年熱身賽將自3月9日進行至3月25日，六隊共安排30場賽事，各隊皆出賽10場。比賽場地包括高雄澄清湖棒球場、斗六棒球場、嘉義市立棒球場、亞太主球場與亞太副球場。賽事開打時間分為平日18:35、假日17:05，其中3月14、15日於斗六棒球場一日兩場賽事之午場為12:05開打；3月14、15日於亞太副球場，以及3月21、22日於亞太主球場之賽事，則為13:05開打。

熱身賽售票資訊同步公布，平日全票200元、預售票180元；假日應援席採單一票價，全票500元，享提前15分鐘由專屬通道自由入座，每場次200張；假日自由席全票300元、預售票280元，皆採自由入座。售票將在2月26日下午2點於7-11統一超商門市機台或ibon售票網站開放購票，誠摯邀請球迷朋友踴躍進場觀賽，一同迎接嶄新球季的到來，也歡迎球迷透過緯來電視網、緯來OTT、愛爾達體育台、ELTA.tv欣賞熱身賽賽事。

中職熱身賽今年攜手新夥伴兆豐銀行，共同揭開新球季序幕。兆豐集團秉持專業與誠信精神，致力於推動環境永續與促進社會共榮，今年特別冠名贊助熱身賽，期望與聯盟攜手打造更優質的運動賽事，並邀請全國球迷踴躍進場，為六隊熱情應援加油！

公辦熱身賽票價。（中職提供）公辦熱身賽票價。（中職提供）

公辦熱身賽賽程。（中職提供）公辦熱身賽賽程。（中職提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中