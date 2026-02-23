WTT大滿貫》直落三擊潰法國新秀 林昀儒32強門票輕鬆到手

林昀儒在男單首輪以直落三輕取法國新秀巴德特，挺進32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單首輪，以直落三輕取世界排名48的法國好手巴德特，32強將遭遇瑞典名將卡爾森。

25歲的巴德特去年美國大滿貫賽一戰成名，他從資格賽脫穎而出，正賽首輪就以3:2爆冷扳倒當時世界排名第5的中國名將梁靖崑，隨後又連續擊退德國好手沃勒、丹麥名將葛洛斯，直到8強才栽在法國「眼鏡弟」F.勒布朗拍下。

世界排名第8的林昀儒延續上個月奪下杜哈冠軍賽的絕佳手感，面對初次交手的巴德特，首局就以5:1強勢開局，巴德特雖然靠著強悍的發球搶攻一度追到6平，但小林隨即上緊發條，回敬一波5:0的攻勢，11:6先馳得點。次局，林昀儒在4:5落後下，利用反手擰、正手發球搶攻，連拿5分反超比分，11:6再添1局。

黔驢技窮的巴德特第3局1:3開局後，迅速叫了暫停，重回比賽後追成3平，但隨後無謂失誤過多，林昀儒則持續展開發球搶攻，很快地拉開比分，11:5輕騎過關。

世界排名42的卡爾森首輪也以3:0解決從資格賽晉級的香港好手陳顥樺，林昀儒過去和卡爾森交手3次還沒輸過，不過最近一次已是2019年世界盃16強賽，當時小林以4:1獲勝。

