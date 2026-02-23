自由電子報
經典賽》將結束日本隊顧問任務 達比修有：該做的都做了

2026/02/23 20:48

達比修有。（資料照，美聯社）達比修有。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕39歲的日本強投達比修有以顧問身分投入經典賽日本隊集訓，明天將結束在宮崎的階段性任務，他表示自己該做的都做了，已毫無保留地將自身經驗和知識傳授給球員，「接下來將前往名古屋、大阪、東京，希望大家都能在沒有受傷的情況下前進到邁阿密。」祝福日本隊能完成連霸。

達比修是上屆經典賽日本隊的冠軍隊成員，因去年10月右手肘動刀而無法參與本屆賽事，他仍接受日本隊監督井端弘和的邀請，自14日起的宮崎集訓就全程參與，以不同角色貢獻己力。對於個人定位，達比修坦言：「畢竟我既不是教練，也不是選手，立場很微妙。由於已有兩位投手教練，我必須在理解選手需求的同時，也要注意不要越界，在那條線之內尋找自己能做的事。」

日本隊在明天結束宮崎集訓後，將在27、28日於名古屋和中日龍交手兩場，3月2、3日則在大阪分別和歐力士、阪神虎進行公辦熱身賽，迎接3月6日在東京巨蛋的經典賽首戰對台灣。

達比修也將在明天結束顧問任務，他特別提到兩名效力大聯盟的資深投手菊池雄星和菅野智之，「他們年紀也較長，還有山本等年輕投手在，我相信他們會好好帶領投手群。今天菅野在牛棚投球後，我們兩人單獨聊了一個多小時，平常沒有這樣的機會，但這次能夠敞開心胸暢聊。」達比修強調，菅野是自己非常尊敬的投手，「光是能有這段時間交流，就讓我覺得這趟來對了。」

