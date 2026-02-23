自由電子報
體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》對決中、韓圖齊喊話至少搶一勝 讚劉錚狀態比上季更強

2026/02/23 20:46

圖齊。（記者林正堃攝）圖齊。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃亞洲區資格賽第二階段本週登場，台灣隊於2月26日在主場迎戰南韓、3月1日移師菲律賓對決中國。全隊於大年初二開訓至今，總教練圖齊強調，這段期間訓練強度相當高，全隊犧牲假期備戰，鬥志都相當高昂，對中、韓必須至少搶下一勝。

台灣隊上階段對日本吞下2連敗，這階段強碰南韓、中國，力拚開胡，圖齊認為，現階段球隊狀態微妙，「兩場比賽裡面我們一定要贏一場，現在像『跳到水裡面，不是淹死就是往上游』，球員都不需要特別提醒，大家拚勁十足。」

這階段南韓換了新教練，改由拉脫維亞籍的馬祖爾茲執掌兵符，陣中也換了幾名年輕球員，圖齊認為，對方重要核心還在，包含李賢重、李承炫等人，實力依舊堅強，「他們上次跟中國的表現是非常厲害的，令人驚豔。雖然他們有自己的強項，但終究還是有弱點，我們的工作就是降低他們的強度、找出他們的弱點，我們這幾天一直都在努力做這件事情。」

旅外好手劉錚上階段因傷缺席，這次重披國家隊戰袍，圖齊樂見他的回歸，大讚他狀態比上季更好，「他在CBA的表現依舊很好，甚至他比上個賽季又更強了，他的加入為球隊帶來非常大的動力，因為劉錚不只有場上的功能，他是我們團隊核心、精神領袖。」

劉錚（左）。（記者林正堃攝）劉錚（左）。（記者林正堃攝）

