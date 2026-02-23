世界盃資格賽》回憶U18對決南韓射手李賢重 馬建豪：上次只輸一點期待再交手

馬建豪。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕福爾摩沙夢想家前鋒馬建豪這次世界盃資格賽首輪第二階段回歸台灣隊，他認為自己目前狀態還不錯，提到南韓陣中射手李賢重，馬建豪表示，上次和他交手已經是U18時期，「當時已經對位過，可惜那場沒能贏下來，最後只輸一點點，這次應該也是我會對位他。」

馬建豪上階段資格賽因傷缺陣，這次再披國家隊戰袍，他認為一切都很熟悉，自己狀態也調整得不錯，「希望能夠打出好表現，幫助球隊爭勝利。」

請繼續往下閱讀...

至於接下來要碰上中國和南韓，馬建豪分析，這兩支球隊風格很不一樣，「南韓外線真的很準，像他們贏中國那兩場，三分球命中率也都很誇張。所以我覺得打南韓主要就是外線防守要減少出錯，雖然多少會出錯，但要盡量減少，不然他們投起來會很恐怖。」

談到有機會碰上李賢重，馬建豪直呼期待，「我上次對到他已經是 2018年U18的時候，那時也是我對位他。 那場很可惜沒能贏下來，只輸一點點。這次應該也會再對位到他。」

針對中國隊，馬建豪認為，中國隊的身材真的很高大，無論是前鋒、後衛，「尤其內線都很大隻，教練團希望我如果打到4號位的話，一定要在籃板部分幫忙，不然靠高柏鎧一個人搶會太辛苦。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法