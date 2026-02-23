世界盃資格賽》和陳冠全、雷蒙恩國家隊聚首 丁聖儒：像國小重新分班

丁聖儒。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台北台新戰神後衛丁聖儒生涯首度入選成人國家隊，他期待第一次加入能幫助球隊贏球，雖然短時間內要融入團隊考驗很大，但他會做好控球的工作，上場就盡力幫助球隊。這次和戰神隊友陳冠全、雷蒙恩在國家隊聚首，他笑說，很像國小重新分班又跟以前同學同班的感覺。

27歲的丁聖儒本季在TPBL場均13.1分、6.7助攻，首度入選成人國家隊並加入圖齊體系，他坦言，要在一週內完全吸收戰術、適應體系確實有一定難度，「個人的部分不會想太多，先想辦法融入團隊，同時做好控球的工作，完成教練的要求。」

至於圖齊是否有給他任何任務？丁聖儒表示，「教練也知道一個禮拜要融入體系，還要跟大家有化學效應是比較有難度的，所以他認為，先做好自己就是控球的工作，但他有重點交代希望控球做什麼事情，現階段先把這些工作做好。」

戰神這季除了丁聖儒，本土球員還有陳冠全、雷蒙恩入選，和桃園領航猿同為最多球員入選的職籃球隊。提到和隊友陳冠全、雷蒙恩換個地方繼續合作，他笑說很像國小時重新分班，「像是以前同班的人一起到一個新環境，我覺得相對比較不會那麼沒安全感。」

至於對上中、韓勁敵，丁聖儒認為，南韓球風向來快狠準，要想辦法限制他們的主要射手，「我們禁區有高柏鎧，要擴大這個優勢。」而中國打球風格比較強硬，「我覺得我們需要做好身體強度的準備，迎接可能會有的激烈身體接觸。」

