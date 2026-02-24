自由電子報
世界盃資格賽》表現獲FIBA、日媒肯定！盧峻翔盼穩定發揮別大起大落

2026/02/24 07:02

盧峻翔。（資料照，記者林正堃攝）盧峻翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕近期成為國家隊常客的桃園領航猿「夜王」盧峻翔，這次世界盃資格賽再披台灣隊戰袍。日前國際籃總（FIBA）官網專文選出這階段賽事必看12名球員，台灣僅他一人入列，他也感謝外界肯定，期許自己表現能更穩定，不要大起大落。

FIBA官網日前選出這階段比賽值得關注的12名球員，台灣隊僅盧峻翔入列。官網提到，盧峻翔在過去兩場對日本的比賽中，平均繳出16.5分、6籃板，但比較不理想的是三分球命中率僅20%，倘若他能在這階段找到外線手感，他有機會在接下來兩戰平均貢獻20分。

對於FIBA如此看好，盧峻翔有些不好意思地笑說：「話好像不能說得太絕對，但還是感謝肯定，希望狀況可以調整得越來越好。」但他不諱言，自己這幾季表現起伏頗大，是令他比較困擾的地方，「可以穩定一點，不要大起大落，希望這次也能夠延續上一階段對日本的好表現。」

盧峻翔在國際賽表現亮眼也逐漸打響名號，之前東超的比賽結束，甚至有日本記者問他是否有意願旅日？對於國際關注，他認為，還需要多跟國外球員學習，尤其在和媒體應對部分，「從各種地方慢慢去修正、調整，都是新的學習機會。」

這階段面對中、韓，盧峻翔透露，南韓陣中有個主力射手，教練圖齊也特別針對他有一些防守設定，眼下會先好好準備26日對南韓一戰。

