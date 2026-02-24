自由電子報
體壇》大人、小孩放年假 AI體適能系統發現規律感、體能顯著流失

2026/02/24 07:04

詹蕎僖指出，每年過完年回來，都能透過觀察與AI體適能系統的數據紀錄，發現孩子在規律感、專注力與肌耐力上的顯著流失。（官方提供）詹蕎僖指出，每年過完年回來，都能透過觀察與AI體適能系統的數據紀錄，發現孩子在規律感、專注力與肌耐力上的顯著流失。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕春節假期結束，上班族回到工作崗位，幼兒更需要調適生理健康狀態，因為生理與心智仍處於快速發展階段的幼兒而言，這段時間生活節奏的劇烈變動，往往隱藏著不易察覺的發展退化危機。

長期觀察幼兒體能發展的小松鼠幼兒體操創辦人詹蕎僖指出，每年過完年回來，都能透過觀察與AI體適能系統的數據紀錄，發現孩子在規律感、專注力與肌耐力上的顯著流失。

平時幼兒從起床、刷牙、吃早餐到上學，都遵循著穩定的生理節奏與課程安排。詹蕎僖強調，這種規律本身就是專注力與自律能力的養成基礎。然而長假期間，許多家庭會放鬆作息，晚睡晚起或活動時間不固定。「家長常想著放假就輕鬆一點，但孩子一旦失去規律，回到教室最明顯的反應就是懶散、坐不住、專注力明顯下降。」

她分析，專注力是一種需要持續使用的能力，「越少被要求運用，就消失得越快。」

此外，缺乏運動與歪斜的坐姿也會削弱肌肉支撐力。詹蕎僖觀察到，很多孩子假期後整個人像「馬鈴薯」一樣癱軟，坐姿歪斜且無法挺直。這種肌肉耐力的喪失，不僅讓孩子走幾步路就喊累，甚至會影響脊椎發育的長期健康。

在各項能力中，流失速度最快的是「肌耐力」。詹蕎僖解釋，肌肉若長時間沒有規律使用，很快就會「軟掉」，導致日常動作如翻書、拿筷子、爬溜滑梯都變得吃力。

另一個現象則是「身體記憶中斷」。不少孩子回到課堂後，面對原本熟悉的動作會出現挫折情緒，說出「我不要」、「這好難」或「我忘記了」。這並非孩子變笨，而是長假中缺乏練習，讓身體的規律記憶暫時停擺。

為精準掌握孩子的狀態，小松鼠體操全面導入AI體適能系統，透過穿戴式感應球捕捉動作數據。該系統利用螢幕上的卡通猴子引導動作，將枯燥的評測轉化為趣味的闖關遊戲，大幅降低幼兒的排斥感。這項技術不僅能提供客觀的「成長曲線」，讓家長明確了解孩子在同齡族群中的位階，更能精準分析擺動角度、協調性與左右平衡度，消除過去教練與家長之間的主觀認知誤差。

詹蕎僖提醒規律的重要性遠勝於強度，一次性高強度運動僅能產生爆發力，但幼兒發育所需的肌耐力必須靠規律累積，且穩定累積的能力消失速度較慢。她強調，規律運動不僅是強身，更是替孩子大腦建立一套有秩序的運作邏輯，培養出有計畫性與策略性的思維模式。

