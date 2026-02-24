自由電子報
體育 網球

網球》瓦林卡杜拜開紅盤 期待退休前對決艾卡拉茲

2026/02/24 07:07

瓦林卡。（歐新社）瓦林卡。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕瓦林卡（Stan Wawrinka）以7：5、6：3擊敗黎巴嫩外卡對手哈桑（Benjamin Hassan），ATP500等級杜拜男網賽旗開得勝，這位40歲瑞士老將透露，期待本季結束退休前能與西班牙年輕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）交手。

單手反拍的瓦林卡，歷經「三巨頭」鼎立的艱難時代，力抗瑞士天王費德爾（Roger Federer）、 西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic），並且贏得3座大滿貫冠軍，ATP男單世界排名曾高居第3的他，如今職業生涯最後一季表現回春，排名重返Top100也展現寶刀未老實力。

「我認為這項運動的發展，就目前而言，水準真的很高，這是肯定的。」瓦林卡受訪時直言，新世代球星較過往更加出色，更對於義大利好手辛納（Jannik Sinner）和艾卡拉茲讚不絕口，「新一代總是會比上一代更優秀，這點顯而易見，尤其是Jannik 和 Carlos，他們的水準已經非常高。Novak還在和他們競爭，真是令人驚嘆。」

瓦林卡已與24歲的辛納隔網對抗6役，自2019年連贏2場後，近4年來已吞下4連敗，「我有幸和他交手過很多次，最近幾回真的非常艱難。」他從未單挑22歲的艾卡拉茲，因此充滿無限期待，「希望退役之前，也能和Carlos打一場。」

