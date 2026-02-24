自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》只為美國隊先發1場就回母隊！塞揚強投史庫柏爾解釋原因

2026/02/24 08:05

史庫柏爾。（路透）史庫柏爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，老虎兩屆塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal）今天先發2局賞4次三振無失分，老虎最終以0比3敗給雙城。即將代表美國隊參加2026世界棒球經典賽的史庫柏爾，他今天受訪表示，只會為美國隊先發投一場比賽。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）在社群媒體X上指出，史庫柏爾將只為美國隊先發一場後，就會回到老虎隊春訓營，預計將在美國時間3月7日先發對上英國隊。

「我正在努力兩邊兼顧，一方面想為美國隊投球。但我也理解自己需要留在這裡（指老虎隊），和這些隊友一起為新賽季做好準備。」史庫柏爾說，「我覺得在這方面算是兩全其美，我很感激他們接受讓我以這樣的角色加入。」

美國隊在本屆經典賽與巴西隊、英國隊、墨西哥隊、義大利隊分在B組，分組取前二晉級複賽。若美國隊闖進當地時間3月17日的決賽，史庫柏爾將會爭取隨隊同行，「如果他們打進決賽，我想自己會嘗試爭取去觀賽，和大家待在一起。」

現年29歲的史庫柏爾去年先發31場，交出13勝6敗、防禦率2.21，共投195.1局賞241次三振，被打擊率2成，每局被上壘率為0.89。史庫柏爾連2場摘美聯防禦率王、同時也連奪2座美聯塞揚獎；此外，史庫柏爾在休賽季贏得薪資仲裁，本季薪水為3200萬美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中