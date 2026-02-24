經典賽》只為美國隊先發1場就回母隊！塞揚強投史庫柏爾解釋原因

史庫柏爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，老虎兩屆塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal）今天先發2局賞4次三振無失分，老虎最終以0比3敗給雙城。即將代表美國隊參加2026世界棒球經典賽的史庫柏爾，他今天受訪表示，只會為美國隊先發投一場比賽。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）在社群媒體X上指出，史庫柏爾將只為美國隊先發一場後，就會回到老虎隊春訓營，預計將在美國時間3月7日先發對上英國隊。

請繼續往下閱讀...

「我正在努力兩邊兼顧，一方面想為美國隊投球。但我也理解自己需要留在這裡（指老虎隊），和這些隊友一起為新賽季做好準備。」史庫柏爾說，「我覺得在這方面算是兩全其美，我很感激他們接受讓我以這樣的角色加入。」

美國隊在本屆經典賽與巴西隊、英國隊、墨西哥隊、義大利隊分在B組，分組取前二晉級複賽。若美國隊闖進當地時間3月17日的決賽，史庫柏爾將會爭取隨隊同行，「如果他們打進決賽，我想自己會嘗試爭取去觀賽，和大家待在一起。」

現年29歲的史庫柏爾去年先發31場，交出13勝6敗、防禦率2.21，共投195.1局賞241次三振，被打擊率2成，每局被上壘率為0.89。史庫柏爾連2場摘美聯防禦率王、同時也連奪2座美聯塞揚獎；此外，史庫柏爾在休賽季贏得薪資仲裁，本季薪水為3200萬美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法