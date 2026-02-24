MLB》岡本和真熱身賽首安就是兩分砲 棒打經典賽美國隊國手

岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，身為世界棒球經典賽日本隊國手的藍鳥日籍好手岡本和真，今天擊出一發兩分砲，也是他本季熱身賽首安。藍鳥最後以3比4敗給大都會。

岡本和真今擔任先發第六棒三壘手，第2局對決經典賽美國隊成員、大都會先發右投霍姆斯（Clay Holmes），岡本和真逮中一顆外角82.2英哩的曲球，擊出中外野兩分砲。岡本這球的擊球初速為103.4英哩，飛行距離為431英呎，仰角為26度。

岡本和真第二打席則是遭到三振，打完5局就退場。總計岡本和真此戰2打數1安就是一發兩分砲，本季熱身賽出賽2場，共4支1，打擊率2成50。

去年從後援轉先發並拿12勝的霍姆斯，此戰先發3.2局賞3次三振，被敲1轟失掉2分。；藍鳥強投貝里歐斯（José Berríos）先發2.2局失2分、賞2次三振。

岡本和真休賽季透過入札制度旅美，最後以4年6000萬美元（約新台幣19億元）加盟藍鳥。岡本和真也是連2屆代表日本隊出戰經典賽。

The first Blue Jays homer for Kaz



岡本和真、オープン戦初ホームラン！ pic.twitter.com/3pbz2QIJRG — Toronto Blue Jays （@BlueJays） February 23, 2026

岡本和真。（路透）

