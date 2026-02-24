MLB》「揮空有點多...」村上宗隆熱身賽二度繳雙安 仍要反省問題

村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，白襪日籍強打村上宗隆今天在熱身賽擊出2支安打，這是他在春訓第二度單場雙安，白襪隊最後以4比5輸給洛磯。

村上宗隆今擔任先發第三棒指定打擊，前兩打席都是揮空遭到三振，第三打擊敲出一壘安打，第四打席敲左外野二壘安打，隨後白襪隊換代跑，讓村上宗隆退場。總計村上宗隆此戰4打數2安，本季熱身賽出賽3場，共10打數4安、2打點，打擊率4成。

日媒《體育報知》報導，村上宗隆表示，「能夠穩穩站上打席，無論是比賽的節奏感、還是投球時鐘的情況下，都沒有被判定違規，完全能在自己的節奏中打擊，這點非常好。」

「比賽的感覺已經回來很多。」村上宗隆指出，「揮空還是稍微有點多，之後隨著逐漸適應，應該會思考更多事情，也希望更動腦去比賽。」

現年26歲的村上宗隆休賽季透過入札制度旅美，最後以2年3400萬美元加盟白襪。而村上宗隆也是今年世界棒球經典賽日本隊的國手。

Munetaka Murakami against a lefty goes the other way for a double. pic.twitter.com/0myFTVlkwQ — Chuck Garfien （@ChuckGarfien） February 23, 2026

