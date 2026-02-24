自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「揮空有點多...」村上宗隆熱身賽二度繳雙安 仍要反省問題

2026/02/24 09:15

村上宗隆。（路透）村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，白襪日籍強打村上宗隆今天在熱身賽擊出2支安打，這是他在春訓第二度單場雙安，白襪隊最後以4比5輸給洛磯。

村上宗隆今擔任先發第三棒指定打擊，前兩打席都是揮空遭到三振，第三打擊敲出一壘安打，第四打席敲左外野二壘安打，隨後白襪隊換代跑，讓村上宗隆退場。總計村上宗隆此戰4打數2安，本季熱身賽出賽3場，共10打數4安、2打點，打擊率4成。

日媒《體育報知》報導，村上宗隆表示，「能夠穩穩站上打席，無論是比賽的節奏感、還是投球時鐘的情況下，都沒有被判定違規，完全能在自己的節奏中打擊，這點非常好。」

「比賽的感覺已經回來很多。」村上宗隆指出，「揮空還是稍微有點多，之後隨著逐漸適應，應該會思考更多事情，也希望更動腦去比賽。」

現年26歲的村上宗隆休賽季透過入札制度旅美，最後以2年3400萬美元加盟白襪。而村上宗隆也是今年世界棒球經典賽日本隊的國手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中