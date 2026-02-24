MLB》「我要想辦法擊敗大谷」史上最貴索托盼獲生涯首座MVP

索托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平在前年轉戰洛杉磯道奇後，成為許多國聯明星球員想拿下MVP的最大對手，而其中也包括大都會強打索托（Juan Soto），他受訪表示想擊敗大谷，拿下生涯從未獲得的個人最高殊榮。

道奇二刀流巨星大谷翔平自2018年挾帶投打二刀流之姿挑戰大聯盟起，持續帶給棒球與球迷許多驚奇時刻，2021與2023年在洛杉磯天使拿下美聯MVP殊榮後，2024年轉戰同屬洛城的道奇也繼續在創造奇蹟，除了身披藍袍的這兩年也手拿兩座國聯MVP之外，還幫助球隊贏得世界大賽二連霸。

大谷拿下MVP二連霸，甚至健康的他在後續幾年也依舊是強力候選人，這也讓索托立下了目標，「大谷真的、真的很厲害，我必須要擊敗他。想當然這並不是件簡單的事，但我還是要找出方法來擊敗他。所以他最好就他所做的事情持續進步，因為我來了。」

目前27歲的索托離MVP最近的一次，就是2021年效力國民時期，該年他151場出賽轟出29發全壘打，打擊三圍.313/.465/.534，wRC+164，在季後的票選只輸給費城人巨星哈波（Bryce Harper）

去年和大都會簽下15年7.65億美元巨約的索托，依舊維持頂尖的進攻水準，出賽160場繳出.263/.396/.525的打擊三圍，外帶105分打點與生涯新高的43轟，wRC+156，但在MVP的票選上還是輸給能投能打的大谷翔平，以及費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）排名第3。

不過索托在上賽季在跑壘有所進步，以38次盜壘成功與海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）並列國聯盜壘王，不過他直言仍還有需要改善的空間，「我感覺大家都想做的比之前更好，我絕對樂於在跑壘與外野的防守上更加進步，即便在打擊端也是如此，感謝主讓我這幾年的表現這麼出色，我打下了很多創生涯新高的紀錄，所以現在我只想把狀況維持住，並試著一年比一年更好。」

為了成為能被納入MVP討論的頂尖球員，索托表示，他穩定的打出像普侯斯（Albert Pujols）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及邦茲（Barry Bonds）巔峰時期的表現，而他當然也有提到大谷翔平與前隊友賈吉（Aaron Judge）。

不過大谷翔平並非索托想拿下MVP的唯一動力，他坦言自己想成為繼普侯斯2009年拿下MVP之後，首位榮獲此殊榮的多明尼加球員，「就個人角度來說，每位選手在生涯的任何時間點都想拿到MVP。對我來說這會很特別，不只是我，更是為了多明尼加，我認為能再有另一位來自這座島的選手獲得這個榮耀，會是一件非常棒的事情。」

