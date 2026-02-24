自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「我要想辦法擊敗大谷」史上最貴索托盼獲生涯首座MVP

2026/02/24 09:41

索托。（資料照，路透）索托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平在前年轉戰洛杉磯道奇後，成為許多國聯明星球員想拿下MVP的最大對手，而其中也包括大都會強打索托（Juan Soto），他受訪表示想擊敗大谷，拿下生涯從未獲得的個人最高殊榮。

道奇二刀流巨星大谷翔平自2018年挾帶投打二刀流之姿挑戰大聯盟起，持續帶給棒球與球迷許多驚奇時刻，2021與2023年在洛杉磯天使拿下美聯MVP殊榮後，2024年轉戰同屬洛城的道奇也繼續在創造奇蹟，除了身披藍袍的這兩年也手拿兩座國聯MVP之外，還幫助球隊贏得世界大賽二連霸。

大谷拿下MVP二連霸，甚至健康的他在後續幾年也依舊是強力候選人，這也讓索托立下了目標，「大谷真的、真的很厲害，我必須要擊敗他。想當然這並不是件簡單的事，但我還是要找出方法來擊敗他。所以他最好就他所做的事情持續進步，因為我來了。」

目前27歲的索托離MVP最近的一次，就是2021年效力國民時期，該年他151場出賽轟出29發全壘打，打擊三圍.313/.465/.534，wRC+164，在季後的票選只輸給費城人巨星哈波（Bryce Harper）

去年和大都會簽下15年7.65億美元巨約的索托，依舊維持頂尖的進攻水準，出賽160場繳出.263/.396/.525的打擊三圍，外帶105分打點與生涯新高的43轟，wRC+156，但在MVP的票選上還是輸給能投能打的大谷翔平，以及費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）排名第3。

不過索托在上賽季在跑壘有所進步，以38次盜壘成功與海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）並列國聯盜壘王，不過他直言仍還有需要改善的空間，「我感覺大家都想做的比之前更好，我絕對樂於在跑壘與外野的防守上更加進步，即便在打擊端也是如此，感謝主讓我這幾年的表現這麼出色，我打下了很多創生涯新高的紀錄，所以現在我只想把狀況維持住，並試著一年比一年更好。」

為了成為能被納入MVP討論的頂尖球員，索托表示，他穩定的打出像普侯斯（Albert Pujols）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及邦茲（Barry Bonds）巔峰時期的表現，而他當然也有提到大谷翔平與前隊友賈吉（Aaron Judge）。

不過大谷翔平並非索托想拿下MVP的唯一動力，他坦言自己想成為繼普侯斯2009年拿下MVP之後，首位榮獲此殊榮的多明尼加球員，「就個人角度來說，每位選手在生涯的任何時間點都想拿到MVP。對我來說這會很特別，不只是我，更是為了多明尼加，我認為能再有另一位來自這座島的選手獲得這個榮耀，會是一件非常棒的事情。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中