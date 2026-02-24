自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》日本隊僅2安遭軟銀完封 監督評大聯盟主審好球帶成課題

2026/02/24 10:09

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳逸寬攝）日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕備戰今年3月的世界棒球經典賽，日本隊昨天在練習賽以0比4遭軟銀鷹完封，全場日本隊打線只出現2支安打。日本隊監督井端弘和認為，適應大聯盟主審的好球帶將是球隊課題。

日媒《產經體育》報導，日本隊這兩場練習賽的主審都是大聯盟裁判。井端弘和指出，「大聯盟的裁判會稍微把高球判成好球，這方面的對策要著手準備。」

井端監督也提到，「問過擁有大聯盟分析經驗的分析師，他們表示相較日本裁判，大聯盟的裁判更常把高球判好球，低球則較少判好球，今後要思考如何運用高球。」

昨天日本隊5名正選投手中，只有北山亘基2局失1分。後援2局無失分的日本隊左投隅田知一郎提到大聯盟主審的好球帶，「（低球）不太會被判好球，這就是日本與美國的不同。日本投手會下意識瞄準低角度，所以必須注意。」；日本隊右投高橋宏斗也說，「高角度直球，以及從高處下墜的變化球，都會變得非常重要。」

日本隊在22日的首場練習賽對軟銀，全場敲16安、攻下13分。但日本隊打線昨天遭到壓制，包含軟銀洋投史都華（Carter Stewart Jr.）2局賞3次三振無失分在內，日本隊前5局0安，直到第6局才靠支援日本隊的中山礼都敲出團隊首安，日本隊正選國手中只有森下翔太在第9局敲二壘安打。

日本隊野手綜合教練松田宣浩指出，「以前的課題是如何應對會跑的球路，現在是要應對強力型投手，想辦法不在力量上被壓制。」

