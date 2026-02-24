自由電子報
NBA》要證明美國才是籃壇霸主 KD表態願打洛杉磯奧運

2026/02/24 09:57

杜蘭特表態願意出戰洛杉磯奧運。（資料照，法新社）杜蘭特表態願意出戰洛杉磯奧運。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃巴黎奧運在老將、中生代聯手下順利奪金，得分好手「KD」杜蘭特（Kevin Durant）也是金牌一員，而就在外界預期巴黎奧運可能是這些老將們「最後一舞」後，杜蘭特表態他願意出戰2028年洛杉磯奧運。

杜蘭特接受《ESPN》記者古德維爾（Vincent Goodwill）採訪，表示願意出戰洛杉磯奧運，前提是自己仍然能保持好的比賽狀態，他不希望自己是因為資歷入選，而是要憑實力、證明自己還可以幫助美國隊贏球才參賽。

採訪中杜蘭特還駁斥了巴黎奧運是「最後一舞」的說法，表示那些都是媒體自己想像的，「我沒說過我不打了，是詹姆斯（LeBron James）說他不打了，你們也沒聽到柯瑞（Stephen Curry）這樣說。」杜蘭特說道。

杜蘭特擁有4枚奧運金牌，同時也是美國奧運男籃的得分王，如果他真的參加洛杉磯奧運，屆時已經將近40歲「高齡」了。

由於近年NBA出現大量歐洲球星，加上歐洲球隊實力不斷與美國拉近，讓外界開始比較美國籃球和歐洲籃球，對此杜蘭特說，他不喜歡這樣比較，他聽到有聲音說AAU正在摧毀籃球，歐洲那套才是對的，杜蘭特表示完全不認同。

「這些都在亂講，我可以聽出弦外之音，他們在針對美國黑人，我們主宰比賽，他們厭倦我們主宰比賽。」杜蘭特說道，並自信心可以擊倒歐陸球星。

