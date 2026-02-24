自由電子報
MLB》「對我和妻子意義非凡」失去愛女的道奇左投退場受熱烈掌聲

2026/02/24 10:37

費西亞今日迎來春訓熱身賽初登板，中繼1局投出3上3下。（法新社）費西亞今日迎來春訓熱身賽初登板，中繼1局投出3上3下。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇後援左投費西亞（Alex Vesia）今天迎來春訓熱身賽首秀，投出1局優異的中繼表現後，在退場時受到球迷與隊友的滿滿支持，而他也在賽後坦言意義非凡。

費西亞在去年道奇奪冠後，沉重宣布愛女絲特玲（Sterling Sol Vesia）離世，這也是他缺陣世界大賽的主要原因，春訓練習首日結束後他也公開發表聲明，感謝各界的支持與鼓勵。

道奇今天與水手的春訓熱身賽中，費西亞在5局上半迎來初登板，中繼1局用了17顆球繳出3上3下外帶1K的精采表現，退場時也受到球迷以及休息室隊友的滿滿掌聲。

比賽結束後費西亞接受訪問時表示，他很想和球迷互動並表達感謝，但他仍將重心放在比賽上而無法這麼做，「即便第1天我們在訓練場地，我們從大門走出來後也感受到了充滿愛的加油聲，這對我或是Kay（費西亞的妻子凱拉Kayla）來說都意義非凡。」

除了球迷外，隊友也給予費西亞的許多支持，包括在去年世界大賽時後援群的帽子都寫下費西亞的背號「51」表達哀悼，「我曾在聲明中說過，能和這些人在一起真的非常自在。我們聊了很多天，他們也有問我問題，並試著了解我的感受，我也不排斥和他們聊這些話題，因為我不希望讓他們覺得這是不能被提起的，這對我來說真的是一件幸福的事情，他們都是我的兄弟，我真的非常愛他們。」

道奇打線在本場比賽敲出10支安打，包括帕赫斯（Andy Pages）、艾斯皮納（Santiago Espinal）都有雙安演出，入選經典賽南韓國家隊的金慧成4打數也敲出1安但吞2K，投手端包含費西亞在內，9名投手合計只被敲出4支安打且沒有失分，終場以3：0完封水手，3場春訓熱身賽都未嘗敗績。

