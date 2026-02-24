自由電子報
MLB》曾是道奇冠軍成員 逾1年未登板的昔日螺旋球大物轉戰巨人

2026/02/24 12:18

哈尼威爾。（資料照，今日美國）哈尼威爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕曾是洛杉磯道奇2024年冠軍成員的30歲右投哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.），根據《聖荷西信使報》記者桑托斯（Justice delos Santos）今天在社群媒體X上指出，哈尼威爾將以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請，加入舊金山巨人。

身為昔日螺旋球大物，哈尼威爾曾在2024年季中遭海盜隊指定讓渡後，讓道奇從讓渡名單中撿走。哈尼威爾該年為道奇出賽18場（包含1場先發），交出1勝1敗、防禦率2.62的表現，各有1次救援成功和中繼成功，讓他擠進當年的道奇隊季後賽名單。哈尼威爾在季後賽出賽3場，防禦率9.35，隨著道奇奪冠後，讓哈尼威爾收下生涯首座冠軍戒。

哈尼威爾在2024年休賽季成為自由球員後，遲遲沒有找到新東家，過去一年都沒有在職業賽場投球，直到今天才以小聯盟約加入巨人隊。

過去曾是光芒隊頂級大物的哈尼威爾，他在2014年進入職業賽場後不斷受到傷影響，包含2018年動手肘韌帶重建手術（俗稱Tommy John或TJ手術），2019年遇手肘骨折，讓他直到2021年才首度站上大聯盟，但哈尼威爾在2022年又出現手肘部位的壓力性反應傷勢。

哈尼威爾生涯在大聯盟出賽63場（包含3場先發），累積3勝5敗、平均防禦率4.10。

哈尼威爾。（資料照，美聯社）哈尼威爾。（資料照，美聯社）

