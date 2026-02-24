拳擊》世紀之戰二部曲來了！「炫富拳王」梅威瑟9月強碰帕奎奧

梅威瑟（左）將再次對決帕奎奧（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）與47歲的菲律賓名將帕奎奧（Manny Pacquiao），將在美國時間9月19日於拉斯維加斯舉辦「世紀之戰」二部曲，這場比賽將由網飛（Netflix）獨家轉播。

根據《ESPN》報導，梅威瑟曾在2015年5月2日與帕奎奧上演「世紀之戰」，當時裁判一致判定梅威瑟擊敗帕奎奧，這場比賽創下多項紀錄，包含美國收視付費紀錄，共創460萬次付費購買、逾4.1億美元的收入。此外，這場拳擊賽締造7220萬美元的票房紀錄。

梅威瑟透過聲明表示，「我已經和Manny打過一次並擊敗他，這次結果也會是一樣。」。

即將在今年美國時間2月24日滿49歲的梅威瑟，他曾在40歲的時候宣布退役，生涯個人戰績為50勝0敗，其中27勝為KO勝。梅威瑟近年活躍於表演賽，今年也將與59歲拳王泰森（Mike Tyson）打拳擊表演賽。

帕奎奧生涯戰績62勝8敗3和，要力拚成為首位讓梅威瑟吞下敗仗的拳手。帕奎奧透過聲明說，「Floyd和我曾敗給世界拳擊史上至今規模最大的比賽，球迷們已經等夠久了，他們值得這場二番戰，這場比賽將透過Netflix直播，規模會比以往更加盛大。我要讓Floyd的職業生涯能留下那唯一的1敗，並永遠記得是誰給他的。就像往常一樣，我將這場比賽獻給的菲律賓同胞，以及為菲律賓帶來榮耀。」

