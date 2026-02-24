自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊》世紀之戰二部曲來了！「炫富拳王」梅威瑟9月強碰帕奎奧

2026/02/24 11:17

梅威瑟（左）將再次對決帕奎奧（右）。（資料照，美聯社）梅威瑟（左）將再次對決帕奎奧（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）與47歲的菲律賓名將帕奎奧（Manny Pacquiao），將在美國時間9月19日於拉斯維加斯舉辦「世紀之戰」二部曲，這場比賽將由網飛（Netflix）獨家轉播。

根據《ESPN》報導，梅威瑟曾在2015年5月2日與帕奎奧上演「世紀之戰」，當時裁判一致判定梅威瑟擊敗帕奎奧，這場比賽創下多項紀錄，包含美國收視付費紀錄，共創460萬次付費購買、逾4.1億美元的收入。此外，這場拳擊賽締造7220萬美元的票房紀錄。

梅威瑟透過聲明表示，「我已經和Manny打過一次並擊敗他，這次結果也會是一樣。」。

即將在今年美國時間2月24日滿49歲的梅威瑟，他曾在40歲的時候宣布退役，生涯個人戰績為50勝0敗，其中27勝為KO勝。梅威瑟近年活躍於表演賽，今年也將與59歲拳王泰森（Mike Tyson）打拳擊表演賽。

帕奎奧生涯戰績62勝8敗3和，要力拚成為首位讓梅威瑟吞下敗仗的拳手。帕奎奧透過聲明說，「Floyd和我曾敗給世界拳擊史上至今規模最大的比賽，球迷們已經等夠久了，他們值得這場二番戰，這場比賽將透過Netflix直播，規模會比以往更加盛大。我要讓Floyd的職業生涯能留下那唯一的1敗，並永遠記得是誰給他的。就像往常一樣，我將這場比賽獻給的菲律賓同胞，以及為菲律賓帶來榮耀。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中