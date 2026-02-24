MLB》岡本和真敲赴美首轟！曝休息室氣氛佳「想為這隊多打幾支」

岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年以4年6000萬美元加入多倫多藍鳥的「和製重砲」岡本和真，在今天的春訓熱身賽敲出赴美的第1發全壘打，他賽後受訪時也透露休息室氣氛良好，直言想為藍鳥多打幾支。

岡本和真今天擔任先發三壘手打第6棒，2局下半一壘有跑者的情況，面對霍姆斯（Clay Holmes）的外角低曲球大棒一揮扛出中外野大牆外，春訓熱身賽的首安就是一發全壘打，擊球初速103.4英里（約166.4公里），距離長達431英尺。

岡本和真透過翻譯表示，自己春訓期間在打擊籠下了很多苦工，進行很多次的Live BP（實戰投打練習）並跟教練互相討論，「我想要在開季時就把狀態保持好並準備好自己，所以能夠打出第1轟很開心。」

繞壘完走向休息室時，當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第1個出來和岡本和真恭喜，休息室內的隊友紛紛與他擊掌，這樣的團隊氣氛讓岡本和真充滿動力，「看到他們的反應，讓我想要為這球隊多打幾支。」

岡本今年迎來旅美首年，面對到更高階且陌生的投手可能會有段適應期，但藍鳥打擊教練波金斯（David Popkins）則保持樂觀態度，直言他簡潔的打擊動作有助於他度過這段時間，「他揮棒的節奏非常順暢、具有一定的力量、還能有能力視情況做出調整，他可以做到非常多事情。雖然難免一定會遇到適應期，但至少他目前的狀況是很好的，我很愛他打球的方式，我很期待看到他更放開來打並全力揮擊。」

目前29歲的岡本和真，在日本職棒讀賣巨人隊效力11年，累計1074場出賽、248發全壘打與717分打點，打擊三圍.277/.361/.521，今年透過入札制度挑戰大聯盟舞台，不久後也即將回到熟悉的地方為日本征戰世界棒球經典賽。

