自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》岡本和真敲赴美首轟！曝休息室氣氛佳「想為這隊多打幾支」

2026/02/24 11:35

岡本和真。（路透）岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年以4年6000萬美元加入多倫多藍鳥的「和製重砲」岡本和真，在今天的春訓熱身賽敲出赴美的第1發全壘打，他賽後受訪時也透露休息室氣氛良好，直言想為藍鳥多打幾支。

岡本和真今天擔任先發三壘手打第6棒，2局下半一壘有跑者的情況，面對霍姆斯（Clay Holmes）的外角低曲球大棒一揮扛出中外野大牆外，春訓熱身賽的首安就是一發全壘打，擊球初速103.4英里（約166.4公里），距離長達431英尺。

岡本和真透過翻譯表示，自己春訓期間在打擊籠下了很多苦工，進行很多次的Live BP（實戰投打練習）並跟教練互相討論，「我想要在開季時就把狀態保持好並準備好自己，所以能夠打出第1轟很開心。」

繞壘完走向休息室時，當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第1個出來和岡本和真恭喜，休息室內的隊友紛紛與他擊掌，這樣的團隊氣氛讓岡本和真充滿動力，「看到他們的反應，讓我想要為這球隊多打幾支。」

岡本今年迎來旅美首年，面對到更高階且陌生的投手可能會有段適應期，但藍鳥打擊教練波金斯（David Popkins）則保持樂觀態度，直言他簡潔的打擊動作有助於他度過這段時間，「他揮棒的節奏非常順暢、具有一定的力量、還能有能力視情況做出調整，他可以做到非常多事情。雖然難免一定會遇到適應期，但至少他目前的狀況是很好的，我很愛他打球的方式，我很期待看到他更放開來打並全力揮擊。」

目前29歲的岡本和真，在日本職棒讀賣巨人隊效力11年，累計1074場出賽、248發全壘打與717分打點，打擊三圍.277/.361/.521，今年透過入札制度挑戰大聯盟舞台，不久後也即將回到熟悉的地方為日本征戰世界棒球經典賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中