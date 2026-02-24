自由電子報
NBA》三分雨轟垮東部龍頭活塞 馬刺豪取本季最長9連勝

2026/02/24 11:09

溫班亞瑪（左）。（路透）溫班亞瑪（左）。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今在底特律下起三分雨，團隊轟進18記三分球，加上「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下21分、17籃板，以114：103斬斷活塞5連勝，近期拉出本季最長的9連勝。

近期8連勝的黑衫軍來勢洶洶，開賽拉出一波14：4攻勢，活塞回神後靠替補上陣的霍蘭德（Ronald Holland II）挹注火力，打完首節以27：24後來居上。

首節就轟出5記三分彈的馬刺次節延續外圍手感，錢帕尼（Julian Champagnie）單節3顆三分彈，聯手瓦賽爾（Devin Vassell）助隊打完上半場取得57：55領先，瓦賽爾前兩節攻下全場最高18分，活塞以霍蘭德11分最佳，坎寧安（Cade Cunningham）斬獲10分。

活塞易籃後手感仍然沒有太大起色，單節只拿下20分，馬刺帶著83：75領先進入決勝節後，又在末節以一波7：0開局，活塞暫停回來靠杜蘭（Jalen Duren）在籃下逞威，包括一次隔扣溫班亞瑪的美技，助隊要回氣勢，雖然一度將分差縮小至個位數，但馬刺很快還以顏色，靠溫班亞瑪在禁區發揮宰制力，攻防兩端穩定軍心，順利踢館成功。

馬刺團隊5人得分超過雙位數，瓦賽爾7顆三分彈拿28分全隊最高，溫班亞瑪21分、17籃板，另有6阻攻，錢帕尼外線8投5中進帳17分，卡瑟爾（Stephon Castle）16分、11助攻。活塞以杜蘭25分、14籃板最佳，坎寧安手感不佳，26投僅5中，16分、10助攻作收。

溫班亞瑪。（法新社）溫班亞瑪。（法新社）

