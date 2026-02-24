MLB》75.8億加盟「宇宙道奇」飽受批評 塔克直言不在乎

塔克新賽季加盟道奇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季自由市場最大咖打者塔克（Kyle Tucker），最終選擇加盟二連霸道奇，簽下一份4年2.4億美元（約新台幣75.8億）合約，這項舉動引發批評，無論是高額合約、延遲支付、實力差距拉大，有一派聲音出現認為道奇在「毀滅棒球」，如今塔克出面回應這些批評，直言他一點都不在乎。

塔克接受《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）採訪，提到加盟道奇被批評一事，直言這件事完全沒有對他造成困擾，表示無論他休賽季與哪一隊簽約，這種言論多少都會出現，只是今天他加盟的是二連霸的道奇，所以引發更多話題。

請繼續往下閱讀...

「我認為，每支球隊都想要簽下最好的球員，但事情無法總是如意。」塔克說，道奇也是盡全力組隊，展現出最好的比賽給球迷們看。

道奇陣中已經有大谷翔平、山本由伸、佛里曼（Freddie Freeman）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等球星，連兩年奪冠後又簽下塔克使陣容更加強大，目標劍指三連霸。

由於近年道奇不斷砸錢簽巨星，又用上延遲支付等手段，外界擔憂可能會成為下次罷工的導火線，對此道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）過去受訪曾表示，他們是在規則內操作，讓球隊無論短期、長期都處於有利位置，除此之外他們不會關心太多其他事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法