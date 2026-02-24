自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》經典賽將開打 中捷26日為台灣隊應援前100名可獲張育成簽名海報

2026/02/24 11:13

經典賽將開打 ，中捷26日為台灣隊應援，前100名可獲張育成簽名海報。（中捷公司提供）經典賽將開打 ，中捷26日為台灣隊應援，前100名可獲張育成簽名海報。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國人都期待2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，台中捷運公司將於26日上午10點在中捷市政府站啟動「東京告『捷』，前進邁阿密！」系列應援活動，邀請球迷一起為台灣隊加油。當天前100位到場參加記者會並在加油留言牆寫下祝福的球迷，即可獲得台灣隊球星張育成簽名海報。

世界棒球經典賽將於3月開打，台灣球迷熱切期待中，中捷公司總經理朱來順表示，台中是棒球之都，特別在2月26日上午10點在中捷市政府站啟動「東京告『捷』，前進邁阿密！」，取「捷運」與「捷報」同音，預告台灣隊將傳來勝利佳音。

中捷公司表示，啟動記者會當天，將由重量級來賓公布一系列應援內容，希望透過沉浸式體驗，讓旅客感受與中華隊並肩作戰的感動。

中捷公司指出，有「國防部長」稱號的張育成深受球迷喜愛，市政府站1樓特別打造「球場造型打卡區」，設置等身比例的張育成與啦啦隊女孩立牌，讓民眾彷彿置身球場，感受到強大能量。此外，打卡區旁同步設置加油留言牆，邀請旅客與球迷親筆為台灣隊集氣，26日記者會當天前100位寫下加油宣言的球迷，將可獲得張育成簽名海報。

中捷公司表示，請球迷自26日起換上應援球衣，到市政府站留下熱情的加油祝福語，後續也將陸續推出系列應援活動，共同迎接這場經典棒球盛會。更多活動資訊請關注台中捷運官網、APP、臉書粉絲專頁及社團，陪伴台灣隊一路挺進邁阿密。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中