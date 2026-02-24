棒球》經典賽將開打 中捷26日為台灣隊應援前100名可獲張育成簽名海報

經典賽將開打 ，中捷26日為台灣隊應援，前100名可獲張育成簽名海報。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國人都期待2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，台中捷運公司將於26日上午10點在中捷市政府站啟動「東京告『捷』，前進邁阿密！」系列應援活動，邀請球迷一起為台灣隊加油。當天前100位到場參加記者會並在加油留言牆寫下祝福的球迷，即可獲得台灣隊球星張育成簽名海報。

世界棒球經典賽將於3月開打，台灣球迷熱切期待中，中捷公司總經理朱來順表示，台中是棒球之都，特別在2月26日上午10點在中捷市政府站啟動「東京告『捷』，前進邁阿密！」，取「捷運」與「捷報」同音，預告台灣隊將傳來勝利佳音。

中捷公司表示，啟動記者會當天，將由重量級來賓公布一系列應援內容，希望透過沉浸式體驗，讓旅客感受與中華隊並肩作戰的感動。

中捷公司指出，有「國防部長」稱號的張育成深受球迷喜愛，市政府站1樓特別打造「球場造型打卡區」，設置等身比例的張育成與啦啦隊女孩立牌，讓民眾彷彿置身球場，感受到強大能量。此外，打卡區旁同步設置加油留言牆，邀請旅客與球迷親筆為台灣隊集氣，26日記者會當天前100位寫下加油宣言的球迷，將可獲得張育成簽名海報。

中捷公司表示，請球迷自26日起換上應援球衣，到市政府站留下熱情的加油祝福語，後續也將陸續推出系列應援活動，共同迎接這場經典棒球盛會。更多活動資訊請關注台中捷運官網、APP、臉書粉絲專頁及社團，陪伴台灣隊一路挺進邁阿密。

