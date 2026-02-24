自由電子報
NBA

NBA》終於贏了！魏斯布魯克率隊力退灰熊 國王結束隊史最慘16連敗

2026/02/24 11:33

魏斯布魯克（右）。（美聯社）魏斯布魯克（右）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕聯盟爐主國王今多點開花，7人得分超過雙位數，以123：114擊敗灰熊，總算終結隊史最長16連敗。

國王本季戰績慘澹，拉文（Zach LaVine）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、杭特（De'Andre Hunter）陸續確定整季報銷，要全力避免隊史最慘的單季65敗，今上半場靠阿丘瓦（Precious Achiuwa）14分、10籃板領軍，加上魏斯布魯克（Russell Westbrook）也有11分進帳，帶著63：61的些微優勢進入第三節。

易籃後雙方持續拉鋸，末節國王在孟克（Malik Monk）、普勞登（Daeqwon Plowden）輪流得手下以一波12：2開局，順利拉開差距，收下自1月16日擊敗巫師以來的首勝。

魏斯布魯克攻下全隊最高25分，另有7助攻，阿丘瓦22分、12籃板，德羅森（DeMar DeRozan）19分、4助攻，普勞登挹注19分、5籃板，克里佛德（Nique Clifford）12分、6籃板、5助攻、6抄截。

灰熊以替補的史莫（Javon Small）21分最佳，普羅斯珀（Olivier-Maxence Prosper）攻下17分，傑克森（GG Jackson）進帳16分。

魏斯布魯克（左）。（美聯社）魏斯布魯克（左）。（美聯社）

