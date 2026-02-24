MLB》「不像道奇球迷那樣...」 小熊球星「PCA」狂讚芝加哥粉絲

阿姆斯壯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕身為今年世界棒球經典賽美國隊國手的小熊明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），他近日接受《Chicago magazine》專訪表示，自己很喜歡芝加哥粉絲，不會像道奇球迷只是來球場拍照。

「我越來越喜愛芝加哥了。」阿姆斯壯接受專訪時說，「這裡的人很棒，他們是真的在乎，他們不是那種像道奇球迷那樣，只是來球場拍照之類的棒球迷。他們會專心看比賽，他們很關心。」

阿姆斯壯將在美國時間3月25日滿24歲，由於他入選經典賽美國隊30人名單，將錯過小熊隊部分春訓。阿姆斯壯將與洋基MVP強打賈吉（Aaron Judge）、費城人強打哈波（Bryce Harper）、小熊新隊友柏格曼（Alex Bregman）等人並肩作戰。

小熊隊打擊助教馬利（John Mallee）認為，這對阿姆斯壯有很大的幫助，「我接觸過這種極度好勝的選手，他們往往從同儕身上學到最多。」

阿姆斯壯是來自洛杉磯的選手，高中就讀洛城的哈佛西湖學校（Harvard-Westlake High School），他在2020年選秀會獲大都會以首輪第19順位選進，2021年季中被交易至小熊。

阿姆斯壯去年打出生涯年，整季出賽157場，交出31轟、95分打點，打擊率2成47，整體攻擊指數為0.768，跑出35次盜壘成功，阿姆斯壯勇奪上季國聯外野金手套獎，整季勝利貢獻值（WAR）為「6」。

