MLB》曾是洋基潛力新秀 金鶯延攬30歲二壘手填補受傷空缺

2026/02/24 13:42

艾斯特拉達。（資料照，美聯社）艾斯特拉達。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巴爾的摩金鶯再做出人員補強，用小聯盟約簽下二壘手艾斯特拉達（Thairo Estrada）並受邀大聯盟春訓，以填補三壘手魏斯伯格（Jordan Westburg）因手肘傷勢無緣開季的空缺。

剛過30歲生日的艾斯特拉達曾是洋基的潛力新秀，但在大聯盟待了兩年就離開條紋軍轉戰巨人，去年則是以1年短約加盟洛磯，但上賽季頻頻受到傷勢影響，3度進出傷兵名單，其中兩次還被轉為60天傷兵名單，導致出賽數僅僅只有39場，打擊三圍.253/.285/.370，3支全壘打與21分打點，wRC+66。

球季結束後，洛磯選擇不執行價值700萬美元的共同選擇權，並支付75萬美元的買斷費，最後他拒絕被下放至3A投入自由市場，並在今天被金鶯延攬。

近兩年成為金鶯主力三壘的魏斯伯格，在春訓開始時就出現右側腹斜肌拉傷，上週六金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）更是宣布他因右手肘尺側副韌帶部分撕裂將缺席開季，預計4月前都無法回到大聯盟賽場，並採取PRP（高濃度血小板血漿）療法。

雖然艾斯特拉達去年都鎮守二壘，不過生涯在三壘以及游擊都有出賽紀錄，分別是13場比賽與92場比賽。

