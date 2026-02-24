經典賽》高永表首局挨轟、先發2.2局失2分 南韓隊收練習賽3連勝

高永表。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕備戰2026年3月的世界棒球經典賽，南韓隊今天在練習賽與起亞虎交手，南韓低肩側投高永表主投2.2局失2分，南韓外野手朴海旻單場3安，游擊手今周元也貢獻2安，幫助南韓隊以6比3贏球，收下練習賽3連勝。

高永表首局先丟保送，2出局後被起亞虎洋砲卡斯楚（Harold Castro）擊出右外野兩分砲。根據韓媒《體育首爾》報導，高永表此戰首局用球達到24球時，由於是練習賽性質，讓雙方直接做半局攻守交換。高永表第2局、第3局沒有再失分。

請繼續往下閱讀...

總計高永表主投2.2局用45球，被敲2安包含1發全壘打，保送、觸身球各1次，最快球速為136公里。

南韓隊1局下靠文保景高飛犧牲打追1分，第2局南韓隊靠對手失誤、以及文保景在滿壘選到保送，單局攻進2分，3局下朴海旻適時二壘安打、今周元敲帶有2分打點安打，幫助南韓隊再拿3分。

此外，替補進南韓國家隊的20歲斗山熊守護神金澤延，今後援1局無失分，最快投到154公里。

南韓隊在本屆經典賽與台灣隊、日本隊、捷克隊、澳洲隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

來自韓職KT巫師隊、現年34歲的高永表是近年南韓隊常客，他在2024年世界棒球12強賽面對台灣隊，僅投2局失掉6分，包含被台灣球星陳晨威、陳傑憲開轟，讓南韓隊最後吞敗，最終也止步小組賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法