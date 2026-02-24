MLB》老虎511轟名將現身訓練營！笑談「虎王」回家效力：我跟他說我也想打

卡布雷拉。（圖片取自底特律老虎隊官方X）

〔體育中心／綜合報導〕現今擔任特別助理的底特律老虎退休名將卡布雷拉（Miguel Cabrera），今天來到訓練營觀察並指導年輕新秀，而當他提到球員時期的老隊友「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回到老東家效力後，他透露自己傳訊息給他，並笑說自己也想回來繼續打球。

卡布雷拉在大聯盟歷經長達21年，其中16年都效力老虎，生涯累計2797出賽，繳出.306/.382/.518的打擊三圍，敲出多達3174安、511轟與1881分打點，wRC+139。

請繼續往下閱讀...

2023年正值卡布雷拉生涯的最後一年，在追逐500轟與3000安里程碑的過程中，剛好也碰上史庫柏爾（Tarik Skubal）、托克森（Spencer Torkelson）、格林（Riley Greene）與卡本特（Kerry Carpenter）等選手的崛起，今年更是看到老隊友韋蘭德（Justin Verlander）重返老東家，「看到韋蘭德能夠回來底特律真是太好了，尤其是加入現在的老虎，我們有很多具有天賦的選手，還有史庫柏爾在陣中，我的天哪，他真的是太特別了！」

卡布雷拉持續補充道：「去年看著這支球隊比賽，我感到非常開心，因為他們升上大聯盟的時候我已經快退休了，看到他們現在表現這麼出色真是太棒了。」

高掛球鞋後的卡布雷拉，選擇擔任總管哈里斯（Scott Harris）的特別助理繼續參與棒球事務，而他在春訓練習的最後幾天指導隊上的內野手成長，不過他也直言，自己很想念在老虎打球的時光，「但現在要我打？不可能，我的身體已經扛不住了，但其實有時候我還是滿懷念的。」

而在近日宣布三屆塞揚名投韋蘭德，今年以1年1300萬美元的合約重返老東家的消息後，也讓卡布雷拉馬上傳訊息給韋蘭德，而被問及傳給老隊友的訊息內容時，卡布雷拉笑說：「我跟他說我也想回去打球。」

卡布雷拉隨後將會投身世界棒球經典賽，擔任委內瑞拉隊的打擊教練，談到能以不同身分幫助母國，他說：「能夠指導國家隊對我來說是個很好的經驗，我很期待並希望能盡我所能指導這些打者去贏下比賽並前進複賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法