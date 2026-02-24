自由電子報
NBA》「我不知道季後賽是什麼樣子」溫班亞瑪大讚打敗活塞的隱藏功臣

2026/02/24 14:17

溫班亞瑪（右）。（美聯社）溫班亞瑪（右）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今以114：103斬斷東部龍頭活塞5連勝，締造本季最長的9連勝，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）表示，這場比賽對球隊來說是很好的考驗。

馬刺當家中鋒溫班亞瑪此役雖然投籃手感平平，16投僅6中，繳出21分、17籃板，另有6阻攻，不過黑衫軍此役有瓦賽爾（Devin Vassell）飆進7顆三分彈砍進28分，團隊5人得分超過雙位數，也讓溫班亞瑪減輕不少負擔，「今天是一場很好的考驗，證明我們是持續進步、也具有潛力的隊伍。」

活塞總教練畢可史塔夫不諱言，面對馬刺只有限制溫班亞瑪是遠遠不夠的，「我們都知道他的天賦與影響力，但這不是他一個人的舞台，他們有很多外線能力出色的球員。」

活塞陷入苦戰的另一關鍵是主控坎寧安（Cade Cunningham）手感不佳，今26投僅5中，16分、10助攻作收，主要負責看防他的卡瑟爾（Stephon Castle）功不可沒，溫班亞瑪也肯定隊友的貢獻，「我不知道季後賽會是什麼樣子，但我知道我們一定會需要這樣的表現。」馬刺上次打進季後賽已經是2019年，溫班亞瑪有望在職業生涯第三年初嘗季後賽滋味。

活塞主控坎寧安（右）、馬刺卡瑟爾（左）。（美聯社）活塞主控坎寧安（右）、馬刺卡瑟爾（左）。（美聯社）

