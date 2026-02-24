PLG》林志傑退休倒數計時盼再拚一冠！談家人罕見感性淚崩（影音）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星「野獸」林志傑今年賽季即將退休，今天球團先舉辦引退賽記者會。記者會上林志傑特別感謝球迷這些年的支持，他也希望能夠和球隊一起再努力拚下一座冠軍，為生涯畫下完美句點。

勇士今天為林志傑舉辦引退賽記者會，記者會上台灣大哥大總經理林之晨送上一組黃金號碼「09-12-88」，除了包含林志傑的背號，最後尾數88則是兩個「無限」的符號，將讓他終身免費使用；除了手機門號，他還另外送上一幅由林志傑生涯各個精彩鏡頭組成的畫。

林志傑笑說，「真的非常開心也感謝台灣大哥大贈送這麼有意義的號碼，可以終身免費，很感謝、很榮幸也很感激，這幅畫讓我回家後可以常常回憶我的籃球生涯。」他提到，目前賽季過一半了，剩11場比賽，「當然比賽越來越少，感覺已經要結束了，心境上會更明顯一點。」

對於自己身體狀態，林志傑認為保持得還不錯，希望能健康打完今年每一場比賽，幫助球隊拿下勝利，達到最後目標，「我們已經失去兩次冠軍，希望今年可以有個完美結束，讓我自己有更深刻回憶，希望自己、團隊能共同努力，全力以赴把冠軍贏下來。」

林志傑在記者會上特別感謝球迷， 他說：「生涯20幾年，有跟了我20幾年的球迷，也有這幾年喜歡我的球迷，對他們很感激，他們在場邊給我很大的鼓勵，是我在這年紀還能在場上的動力，聽到他們的歡呼聲跟告訴我的話，內心充滿感謝，打到這年紀靠的除了堅持、努力，只要還有人支持你，就能持續拚，努力去拚搶每一球，為球隊贏下勝利，就是給球迷最大回饋。」

林志傑也自嘲，雖然自己平常給大家臉色不是很好看，但這也是很真實的他，「請大家原諒我，也謝謝大家一直以來的支持。」記者會期間主持人也特別問到林志傑關於家人的話題，相當真性情的他，難得真情流露，當下淚崩無法言語，希望能把這些話留到最後引退式再來說。

林志傑。（記者粘藐云攝）

