MLB》台灣強投鄧愷威令教練團印象深刻！太空人記者看好進開季名單

〔體育中心／綜合報導〕台灣強投鄧愷威休季被巨人交易至太空人，近日權威美媒《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）撰文預測球隊開季名單，看好鄧愷威有望成為牛棚右投選項。

羅姆預測進入太空人開季名單的7位牛棚投手，有阿布瑞尤（Bryan Abreu）、布魯博（AJ Blubaugh）、金恩（Bryan King）、歐科特（Steven Okert）、蘇薩（Bennett Sousa）、鄧愷威與前中職洋投瑞恩（Ryan Weiss）。

羅姆指出，太空人當家明星終結者哈德（Josh Hader）休季練投出現肱二頭肌發炎，右投手桑托斯（Enyel De Los Santos）則遭遇右膝拉傷，兩人恐怕難以趕上開幕戰；而倘若哈德無法及時回歸，佈局投手阿布瑞尤可能暫代終結者一職，這也讓桑托斯缺陣後，更進一步凸顯太空人後援右投深度不足的問題。

羅姆接著提到，其中一位在春訓脫穎而出的投手就是鄧愷威，憑藉著多種變化球製造揮空的能力，令教練團留下深刻印象，無論公開場合或私底下，都對鄧愷威目前的表現讚不絕口。羅姆表示，鄧愷威具備投長局數能力，這也增加他進入開季名單的機會，特別是在太空人採用6人輪值，導致牛棚戰力告急的情況下。

鄧愷威上季在大聯盟為巨人出賽8場（7場先發），拿下2勝4敗、防禦率6.37，ERA+63，獨立防禦率（FIP）3.81，投29.2局投球失24分（21責失），送出39次三振、17次保送與7次觸身球，每局被上壘率1.55。

