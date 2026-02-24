MLB》二刀流開季準備好了？ 大谷翔平曝近況：有限實戰中做到最好

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年將是道奇日本巨星大谷翔平完整二刀流的賽季，對於目前的調整狀況，大谷受訪時表示，自己會盡一切努力，確保品質與訓練量維持在良好狀態，並在有限的實戰裡，盡全力把握每一次機會。

昨天是大谷翔平在道奇春訓的最後一天，返回日本前進行最後一次實戰投打練習。在投球方面，他在春訓第2度進行Live BP，最快球速達99英里（約159公里），總計用33球對戰7名打者，被擊出2支安打性質的球，至於在打擊方面，35次揮擊中有5球飛出全壘打牆。

對於自己目前的調整狀況，大谷翔平表示，維持健康的狀態是最重要的，隨著實戰打席數的增加，比賽的感覺會逐漸找回來。投球方面，大谷認為「感覺」與「訓練量」這兩點非常重要，就實戰感覺而言，因為接下來有一段時間不會在正式比賽中投球，所以透過出發前的比賽來補足是最好的方式。

被問及在開季就要投打二刀流，體能是否足夠？大谷回應：「投球的耐力只能靠投球本身來培養，不是靠跑步或舉重等方式，是在比賽等級的強度下持續進行中，自然累積起來的。我在去年後半段已能在一定投球量下提高強度去投，如果能持續下去，今年也希望延續那樣的狀態。」

大谷翔平目前生涯手握2冠和4座MVP，他強調，自己面對棒球的心態完全沒有改變，並不會因為拿到MVP之類的事情而有所不同，未來會如何還不知道，但至少目前為止沒有任何改變。

