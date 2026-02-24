經典賽》張育成對悍將轟出第1彈 台灣隊全場8安、5：3贏球

張育成。（中職提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽台灣隊今在台北大巨蛋進行閉門練習賽，張育成面對母隊富邦悍將敲出全壘打，也是Team Taiwan在練習賽的首轟，團隊此役共敲8支安打，攻下5分，最終以5：3拿下勝利。

台灣隊此役未開放媒體採訪，共進行8局，賽後由中職聯盟提供賽事資訊。台灣隊在第2、第4局皆有攻勢出現，2局2出局後江坤宇獲得保送，第7棒陳晨威敲安，接著蔣少宏再擊出適時安打，帶有1分打點；4局由林子偉、江坤宇接連敲安，攻佔一、三壘，1出局後蔣少宏採用犧牲觸擊，順利送回三壘上的跑者，再添分數。

蔣少宏。（中職提供）

6局江坤宇安打後隨即盜上二壘，陳晨威獲得保送，林家正敲出2分打點二壘安打，打破當時平手的僵局；第7局張育成在兩出局後開轟，左外野方向陽春砲，亦是台灣隊集訓以來在練習賽的首轟。打線方面，江坤宇4次打擊有3次上壘，包括2安、1保送，另有1次盜壘成功；兩名捕手蔣少宏與林家正各敲1安，且各有2分打點。

林家正。（中職提供）

投手方面，先發與最後一位投手分別是林佾葳與王宇傑，林佾葳被敲3安、失1分，但2局投球只用13球，王宇傑被敲2安、無失分。陳冠宇首次在練習賽亮相，被敲1安打，送出2次保送，有1次牽制抓到對方提前離壘，但夾殺過程出現失誤，隨後再被敲安失掉1分。張奕投1局演出3上3下，林詩翔被敲2安、失1分，曾峻岳1局無失分，也是此役唯一飆出150公里以上火球的投手。

台灣隊總教練曾豪駒表示：「投手方面只有1名投手投出保送，比起前幾場保送較多的情況，大家都已經漸入佳境，都能完成賦予的投球任務；攻擊方面雖然帳面上只有8支安打，但整體擊球的狀況都不錯。接下來還有4場熱身賽的機會，慢慢把團隊連結起來，把比賽節奏調整到位。」

陳冠宇。（中職提供）

