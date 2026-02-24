自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》張育成對悍將轟出第1彈 台灣隊全場8安、5：3贏球

2026/02/24 16:53

張育成。（中職提供）張育成。（中職提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽台灣隊今在台北大巨蛋進行閉門練習賽，張育成面對母隊富邦悍將敲出全壘打，也是Team Taiwan在練習賽的首轟，團隊此役共敲8支安打，攻下5分，最終以5：3拿下勝利。

台灣隊此役未開放媒體採訪，共進行8局，賽後由中職聯盟提供賽事資訊。台灣隊在第2、第4局皆有攻勢出現，2局2出局後江坤宇獲得保送，第7棒陳晨威敲安，接著蔣少宏再擊出適時安打，帶有1分打點；4局由林子偉、江坤宇接連敲安，攻佔一、三壘，1出局後蔣少宏採用犧牲觸擊，順利送回三壘上的跑者，再添分數。

蔣少宏。（中職提供）蔣少宏。（中職提供）

6局江坤宇安打後隨即盜上二壘，陳晨威獲得保送，林家正敲出2分打點二壘安打，打破當時平手的僵局；第7局張育成在兩出局後開轟，左外野方向陽春砲，亦是台灣隊集訓以來在練習賽的首轟。打線方面，江坤宇4次打擊有3次上壘，包括2安、1保送，另有1次盜壘成功；兩名捕手蔣少宏與林家正各敲1安，且各有2分打點。

林家正。（中職提供）林家正。（中職提供）

投手方面，先發與最後一位投手分別是林佾葳與王宇傑，林佾葳被敲3安、失1分，但2局投球只用13球，王宇傑被敲2安、無失分。陳冠宇首次在練習賽亮相，被敲1安打，送出2次保送，有1次牽制抓到對方提前離壘，但夾殺過程出現失誤，隨後再被敲安失掉1分。張奕投1局演出3上3下，林詩翔被敲2安、失1分，曾峻岳1局無失分，也是此役唯一飆出150公里以上火球的投手。

台灣隊總教練曾豪駒表示：「投手方面只有1名投手投出保送，比起前幾場保送較多的情況，大家都已經漸入佳境，都能完成賦予的投球任務；攻擊方面雖然帳面上只有8支安打，但整體擊球的狀況都不錯。接下來還有4場熱身賽的機會，慢慢把團隊連結起來，把比賽節奏調整到位。」

陳冠宇。（中職提供）陳冠宇。（中職提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中