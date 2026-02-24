PLG》是否會有下個林志傑？田壘：他在我心中沒人可取代（影音）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑將在今年球季退休，球團將於4月11、12日為他舉辦引退週，今天先舉辦引退賽記者會，邀請「黃金世代」成員田壘、陳世念、曾文鼎等人到場祝福。過去台灣籃壇最令球迷喜愛的「俠獸對決」戲碼隨著兩人卸下戰袍將成為絕響，談起林志傑即將退休，田壘幽默笑稱，林志傑現在生涯已經打了26年，感覺應該可以湊滿30年，「他還是像年輕時一樣，努力打好每一球給大家看，他也確實做到了。」

田壘今天出席林志傑引退賽前記者會，分享和林志傑相處的點滴，他認為，林志傑在場上一直都很拚也很努力，「剛剛聽到他打了26年，想說要不要拚個30年，會不會比較好一點。因為他還是像年輕時一樣，努力打好每一球給大家看。」他也不改幽默笑說，「傑哥現在決定要退休了，我也不知道為什麼他現在要退休。但很高興跟他一起對抗、一起努力，祝福他無論在場內外都有很好表現。」

42歲的田壘已經在2021年正式卸下球員戰袍，目前是福爾摩沙夢想家的董事長，比同期戰友早退休，看著林志傑今天在記者會上真情流露淚崩，他坦言，從沒看過林志傑情緒如此激動，但他也能理解對方心情，「籃球畢竟占了他人生的一半，退休後內心總有種不捨，突然早上起床不用練球了，那心情還是很不捨。」

田壘透露，自己這樣的情緒持續長達2年，「回到球隊訓練的時候，就也會想要跟著他們一起動，對那顆球還是會有一點點熱情在，還會去想要去玩玩它、運一下球，但有些動作身體已經做不到。」但他認為，林志傑的身材、體能狀況其實都還很好，看不出來是個即將要退休的球員。

至於外界討論是否台灣籃壇有下個林志傑？田壘認為，可能得等其他年輕球員冒出頭，繳出更有爆發力的表現，但他認為，林志傑無論是在球迷甚至是台灣球員的心中是無人能取代的。

