撞球》直落二力退菲律賓世界冠軍 魏子茜勇奪拉斯維加斯公開賽冠軍

2026/02/24 17:19

魏子茜直落二擊敗菲律賓名將珊提諾，勇奪拉斯維加斯公開賽冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）魏子茜直落二擊敗菲律賓名將珊提諾，勇奪拉斯維加斯公開賽冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第2的「倩影殺手」魏子茜，今天在2026年拉斯維加斯女子10號球公開賽決賽，以4:3、4:3力退兩度贏得世界10號球錦標賽冠軍的菲律賓名將珊提諾（Chezka Centeno），笑納今年首座冠軍及2.7萬美元（約新台幣85萬）獎金。

去年9月贏得西貢女子9號球公開賽冠軍的魏子茜，2月初在RENATA女子職撞總冠軍賽決賽以9:5擊敗陳佳樺，展現絕佳的狀態。

這次拉斯維加斯公開賽，2月22日剛歡度36歲生日的魏子茜，在壽星強運的加持下，一路過關斬將，預賽連贏3場，晉級16強單敗淘汰賽後，先以直落二解決代表澳洲參賽的洪夢霞，8強再以1:4、4:3、4:2逆轉剛奪下WPBA 佛羅里達站冠軍的「大眼妹」周婕妤。4強對決世界排名第3的俄羅斯好手特卡琪，魏子茜鏖戰3盤後也以4:0、0:4、4:2脫困。

決賽面對2023、25年兩度摘下10號球世錦賽冠軍的珊提諾，魏子茜首盤在3:1領先下被追到3平，決勝局，珊提諾4號球解球犯規，魏子茜接手後順利清檯，4:3險勝。

次盤，魏子茜在0:2落後下，利用對手進攻失誤及解球犯規連追3局，3:2反超，但進攻犀利的珊提諾在第6局演出精彩的短桿挑進6號球，再度追成3平。決勝局，珊提諾試圖打安全球卻沒碰到2號球形成違例，魏子茜自由球接手後展現穩定度，一桿掃檯，奪下冠軍，也送給自己一個最佳的生日禮物。

